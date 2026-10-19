Dierre, Lo Storto: “vittoria di squadra, ma serve continuità”

La Dierre Basketball torna al successo e lo fa con una prestazione convincente su entrambi i lati del campo. Al termine della sfida contro il Basket Giarre, coach Dario Lo Storto ha analizzato la partita, sottolineando i progressi della squadra ma anche gli aspetti su cui continuare a lavorare. “Oggi siamo stati molto più presenti su entrambi i lati del campo – esordisce il tecnico -. Abbiamo condiviso bene la palla in attacco, trovando tiri aperti, gestendo meglio i possessi e i vantaggi in difesa. Restano ancora qualche amnesia che cercheremo di risolvere durante gli allenamenti, ma va bene così”. Un passaggio chiave della gara è stato l’avvio entusiasmante del Giarre nel terzo quarto, con i padroni di casa che sono tornati in campo carichissimi dopo l’intervallo lungo.

La Dierre, però, ha reagito subito con la bomba di Miljanic; “sì, ma queste cose sono abbastanza normali. L’importante è reagire al colpo e ovviamente la squadra sta crescendo”. Il coach guarda già al percorso stagionale, senza dimenticare la recente sconfitta di Siracusa, dove la rimonta è sfumata per pochissimo: “forse essere a punteggio pieno non poteva essere ancora meglio, ma è un percorso. Le sconfitte servono, prima o poi sarebbe successo. Meglio adesso, meglio in una partita che stavamo rimontando: questo deve farci capire che non è sufficiente giocare solo l’ultimo quarto”. Sul fronte delle rotazioni, Lo Storto ha elogiato la profondità del roster: “hanno giocato tutti. Sono contento di aver sbloccato Pes: è un ottimo ragazzo, sempre disponibile”.