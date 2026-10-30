Dierre Basketball, Indelicato MVP del derby contro la Gioiese: “tre overtime, emozioni e stanchezza, ma volevamo troppo i 2 punti”

Cinque vittorie su sei partite. La Dierre Basketball continua la sua corsa e lo fa vincendo il derby metropolitano contro la Gioiese di C Unica, in una sfida che verrà ricordata a lungo: tre overtime, due ore di gioco e un finale che ha premiato i reggini. A brillare su tutti, con triple a raffica, è stato Umberto Indelicato, eletto MVP del match. La guardia della Dierre ha raccontato le emozioni di una partita infinita ai microfoni della società.

Umberto, un match infinito, un match che abbiamo visto uscire i vincitori. Che cosa hai vissuto? Che cosa hai provato in queste due ore di partita?

“Sicuramente è stata la partita più lunga della mia vita, perché tre overtime non avevo avuto il piacere di giocarli mai consecutivamente. Quello che ho provato è stato un mix di emozioni e stanchezza, voglia di sbattersi per l’altro e per fortuna l’abbiamo portata a casa alla fine“.

Secondo te, dopo tre overtime, qual è stata la cosa che vi ha fatto emergere quel passettino in più rispetto agli avversari per portare a casa la partita?

“Adesso è difficile dirlo perché non ho il quadro completo dell’ultimo overtime, però sicuramente quella che tutti avevamo era la voglia di portare a casa i due punti, quindi volevamo che finisse il più presto possibile. Ce l’abbiamo fatta dopo averci fatto aspettare qualche overtime in più, però l’importante erano i due punti“.

Ora ci sono qualche ora di riposo e affronterete il CUS Palermo come prossimo avversario. Che match ti aspetti?

“Sicuramente mi aspetto un altro match intenso, perché giocare in quel campo lì non è semplice, quindi mi aspetto una prova intensa da parte di tutti. Vedremo“.

La Dierre si gode il successo e il suo numero, trascinatore in una notte che profuma di impresa. Il campionato non si ferma: dopo il riposo, testa al CUS Palermo.