Dierre Basket, seconda vittoria consecutiva: NOVA battuta 95-89 al Mazzetto

La Dierre Reggio Calabria conquista la seconda vittoria in altrettante gare e conferma il proprio ottimo avvio di stagione superando al Mazzetto una NOVA Basket mai doma con il punteggio di 95-89. Una partita intensa, spettacolare e ricca di continui cambi di inerzia, nella quale la formazione allenata da coach Lo Storto è riuscita prima a costruire un vantaggio consistente, arrivando fino al +19, e poi a resistere al grande rientro degli ospiti, capaci nell’ultimo quarto di riportarsi fino a -3. Davanti al pubblico di casa la Dierre ha offerto una prestazione di grande spessore, fatta di triple, giocate spettacolari, palle recuperate e schiacciate, mentre la NOVA ha dimostrato carattere e determinazione fino all’ultimo possesso. Protagonista assoluto della formazione siciliana è stato Miladinovic, autore di ben 35 punti e principale artefice della rimonta ospite.

Dierre subito avanti, poi il primo tentativo di rimonta della NOVA

L’avvio della sfida è equilibrato, con la NOVA che riesce anche a mettere la testa avanti sull’8-9 grazie a Miladinovic. La Dierre, però, prende progressivamente il controllo del match e chiude il primo quarto sul 32-21, trascinata dalle iniziative di Indelicato, particolarmente ispirato al tiro, e Batalskyi. Nel secondo periodo i padroni di casa continuano ad aumentare il ritmo e arrivano fino al +18 sul 39-21, mostrando grande spirito di gruppo, circolazione di palla, recuperi e giocate spettacolari. La NOVA non si arrende e prova a reagire affidandosi ancora a Miladinovic e a La Bua, riuscendo a ridurre il distacco fino al -6 sul 42-36. Proprio quando la partita sembra potersi riaprire, però, la Dierre cambia nuovamente marcia: negli ultimi 90 secondi del primo tempo Batalskyi e Indelicato guidano l’attacco reggino, mentre Marcone colpisce in transizione con una giocata di grande efficacia, descritta nel comunicato come “modello Van Exel”. I locali vanno così all’intervallo lungo avanti 60-42.

La NOVA rientra ancora, ma Reggio mantiene il controllo

Al rientro dagli spogliatoi la NOVA prova nuovamente a riaprire la partita. Due triple di Miladinovic e le iniziative di De La Cruz consentono agli ospiti di tornare fino al -12 sul 64-52, ma la Dierre non perde lucidità e continua a gestire il vantaggio. Marcone e Indelicato firmano un nuovo allungo e al 30’ il margine dei reggini è ancora consistente, con il tabellone che segna 79-62. Nell’ultimo quarto, però, l’inerzia della partita cambia completamente. In mezzo alla rimonta della formazione siciliana spiccano due schiacciate spettacolari di Davide Vozza, protagonista assoluto sotto il profilo atletico e autentico showman della serata. La NOVA continua comunque a crederci e trova nuova energia grazie a una giocata di Carlo Stella, che recupera un pallone importante, prima della tripla di Miladinovic che al 35’ vale il -6 e riporta clamorosamente gli ospiti nel pieno della sfida.

Batalskyi spegne la rimonta, la Dierre chiude sul 95-89

Nel momento più delicato della gara, quando la NOVA riesce ad avvicinarsi ulteriormente e a mettere pressione ai padroni di casa, arriva una giocata pesantissima di Batalskyi, che trova una tripla di tabella fondamentale per allontanare nuovamente i siciliani. La squadra ospite, dopo essere sprofondata fino a -19, riesce comunque a rientrare fino al -3 nell’ultimo quarto, confermando una straordinaria capacità di reazione, ma la Dierre riesce a conservare il vantaggio e a condurre in porto il successo con il definitivo 95-89. Tra i protagonisti della serata spicca la prova di Vozza, dominante in schiacciata, insieme a Misolic, Milijanic, Marcone e a un super Indelicato, tra i principali mattatori della sfida. Per la Dierre Reggio Calabria arriva così il secondo successo in due gare, maturato al termine di una partita che ha regalato spettacolo, intensità e una lunga serie di emozioni fino agli ultimi minuti.

Il tabellino

Dierre Reggio Calabria – NOVA Basket 95-89 (32-21; 60-42; 79-62)

Dierre Reggio Calabria: Pes ne, Giorgino 20, Petrovic 4, Vozza 4, Milijanic 4, Batalskyi 18, Marcone 18, Natalini 13, Misolic 8, Indelicato 21. Coach: Lo Storto.

NOVA Basket: Gentile 4, De La Cruz 18, Miladinovic 35, Carlo Stella 7, Pistoia, Hustak 7, Panna 10, La Bua 8, Girgensons. Coach: Pizzuto-Gentile.

Arbitri: Caputo er Lo Presti