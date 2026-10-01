Destinazione Tropea, agosto da record: +18% nella spesa turistica, “sinonimo di qualità e internazionalità”

Più valore generato sul territorio, una presenza internazionale sempre più consistente e una stagione turistica che continua ad allungarsi. Sono questi gli elementi principali che emergono dai dati di agosto su Tropea, dove la spesa turistica complessiva ha registrato un aumento del 18% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 12% rispetto a luglio 2026. Numeri che, secondo l’Amministrazione comunale, confermano il consolidamento della città come destinazione sempre più riconoscibile non soltanto per quantità di presenze, ma anche per qualità della domanda e capacità di generare ricadute economiche. Il quadro viene letto come il risultato di una strategia costruita negli anni su reputazione, eventi, decoro, qualità dell’accoglienza e valorizzazione dell’esperienza turistica, con l’obiettivo di spostare progressivamente l’attenzione dai soli grandi flussi alla capacità di produrre economia reale.

Macrì: “Tropea non cresce per caso”

“Sono numeri importanti – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì, commentando i dati Destination-Geospending, elaborati da HBenchmark su dati Mastercard e diffusi da ASALT – perché confermano una direzione scelta da anni: non inseguire soltanto i grandi flussi, ma costruire una destinazione più curata, più raccontata, più internazionale e capace di generare economia reale. Tropea non cresce per caso. Cresce perché negli anni abbiamo investito su reputazione, eventi, relazioni, decoro, qualità dell’accoglienza e capacità di trasformare la bellezza in esperienza”.

Il dato economico rappresenta uno degli aspetti più significativi del report. “La spesa turistica complessiva è cresciuta del 18% rispetto ad agosto 2025 e del 12% rispetto a luglio 2026. Lo scontrino medio si è attestato a 33,51 euro. A confermare la forza della destinazione è anche la composizione della spesa: 43% generata da turisti internazionali, 43% da visitatori nazionali extra-regionali e 14% dal turismo regionale di prossimità”. La distribuzione della spesa evidenzia quindi un equilibrio tra domanda estera e domanda italiana proveniente da fuori regione, con una quota più contenuta ma comunque presente di turismo di prossimità.

Crescono Germania, Austria, Est Europa e Stati Uniti

Il rafforzamento di Tropea sui mercati stranieri emerge anche dalla composizione della domanda internazionale. “Il dato internazionale racconta una Tropea sempre più forte sui mercati esteri. La presenza di turisti tedeschi cresce del 17% nell’incidenza di spesa, gli austriaci addirittura del 52%, mentre si rafforza l’interesse da Polonia e Ungheria. Significativo anche il dato degli Stati Uniti, con uno scontrino medio nel comparto ricettivo vicino ai 250 euro, indicatore di un segmento turistico ad alta capacità di spesa”. Un andamento che, nella lettura dell’Amministrazione, conferma la capacità della destinazione di intercettare pubblici diversi e con profili di spesa più elevati rispetto al passato.

Il dato statunitense assume un peso particolare proprio per il valore medio della spesa nel comparto ricettivo, mentre Germania e Austria continuano a rappresentare mercati di riferimento per la destinazione. Accanto ai bacini tradizionali, si rafforzano anche quelli dell’Europa orientale, con Polonia e Ungheria che mostrano segnali di crescente interesse. Il quadro complessivo restituisce quindi l’immagine di una Tropea che amplia progressivamente il proprio raggio internazionale e che prova a diversificare la provenienza dei visitatori per rendere più stabile e meno stagionale la domanda.

Dopo settembre e ottobre, la nuova frontiera è novembre

La strategia del Comune non si concentra però soltanto sui mesi tradizionalmente più forti. “Il consolidamento non riguarda soltanto agosto. Dopo aver reso settembre parte piena della stagione turistica estiva, Tropea sta spingendo su ottobre con nuovi contenuti. Dalla musica all’arte passando per gli eventi esperienziali, e quindi dal Tropea Blue Jazz al TROPEArte Plein Air Festival. La nuova frontiera – evidenzia Macrì – è novembre, con l’accensione delle luminarie artistiche di Natale già dal 21 novembre: un modo per creare attesa, offrire nuove ragioni di scelta e dare continuità ad una stagione sempre più lunga”.

L’obiettivo è dunque trasformare l’allungamento della stagione da prospettiva a realtà consolidata. Dopo aver rafforzato settembre e aver costruito nuovi contenuti per ottobre, la sfida si sposta adesso su novembre, con iniziative pensate per creare motivazioni di viaggio anche fuori dai mesi tradizionali. Eventi culturali, musica, arte ed esperienze diventano così strumenti per sostenere la domanda e garantire maggiore continuità alle attività economiche legate al turismo.

“La bellezza da sola non basta”

Per il sindaco Macrì, il valore dei numeri sta soprattutto nella loro capacità di confermare un percorso già intrapreso. “I dati – conclude il Sindaco – dicono che la strada intrapresa è quella giusta. Tropea è una bellezza straordinaria, ma la bellezza da sola non basta: va curata, governata e raccontata. Il vero risultato è questo: una destinazione che non si limita ad essere desiderata, ma che produce valore, attira pubblici diversi e continua a spostare in avanti il proprio orizzonte turistico”.

La strategia dichiarata dall’Amministrazione punta quindi a tenere insieme qualità dell’offerta, internazionalizzazione, capacità di spesa e destagionalizzazione. L’obiettivo non è soltanto aumentare il numero delle presenze, ma consolidare un modello capace di generare maggiore valore per il territorio e di distribuire i benefici del turismo su un arco temporale sempre più ampio. In questa prospettiva, ottobre e novembre diventano i nuovi mesi su cui misurare la capacità di Tropea di trasformarsi da destinazione fortemente stagionale a meta turistica con una presenza sempre più continua durante l’anno.