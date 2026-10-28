Derby Dierre Basketball-Cestistica Gioiese, Lo Storto: “soddisfatto in attacco, in difesa dobbiamo crescere”

È il giorno del derby. Al Pianeta Viola, con palla a due alle ore 20.30, la Dierre Basketball ospita la Cestistica Gioiese in una sfida che promette scintille. Alla vigilia, coach Dario Lo Storto ha analizzato il momento della sua squadra e l’attesa sfida. Di seguito l’intervista del coach rilasciata ai microfoni della società in vista della partita Dierre Basketball-Cestistica Gioiese.

Coach, un commento sull’ultima sfida contro Pgs Sales. Com’è andata?

“Sì, stiamo migliorando sotto entrambi gli aspetti, sia difensivi che offensivi. Offensivamente notevoli passi avanti, in difesa siamo ancora troppo sulle gambe, pochi scivolamenti, prendiamo ancora troppi uno contro uno“.

Ha visto cose buone sul giro palla e sulla voglia di giocare insieme? In cosa si può migliorare?

“Sì, sì. Al massimo giocarsi meglio i confronti difensivi che la squadra avversaria propone, ma in attacco sto iniziando a essere un po’ più soddisfatto, anche se non ci accontenteremo mai: proveremo sempre a fare meglio“.

Adesso si arriva al derby del mercoledì, contro una Gioiese che ha preso un’ottima striscia di vittorie. Che derby si aspetta?

“Derby per le società. Per me cambia poco, approccerò la partita come tutte le altre. Immagino sarà una partita tosta, intensa, dove entrambe le squadre vorranno vincere“.