Denise Pipitone compie 26 anni, il dolore e la speranza dei genitori: “vogliamo riabbracciarti”

E’ scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) quando aveva 4 anni, oggi Denise Pipitone ne compie 26. La madre Piera Maggio col padre biologico Pietro Pulizzi lo ricorda con un post su Facebook: “Il nostro desiderio più grande è che tu possa festeggiare il tuo prossimo compleanno a casa, accanto a mamma, papà e alla tua famiglia, circondata da quell’amore unico che non ha mai smesso di aspettarti. Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti“. Anche il sindaco di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, la ricorda: “Ogni anno che passa cresce sempre più il legame, l’affetto e le emozioni che la città prova nei confronti della nostra Denise Pipitone. Uso il termine nostra perché in città, tranne che per qualcuno, Denise è come se fosse diventata figlia di ognuno di noi“.

“Un compleanno che da 22 anni la sua famiglia è costretta a vivere senza la sua presenza fisica con una ferita che il tempo non ha mai rimarginato e una domanda che attende ancora una risposta“, afferma. “Da sindaco sento il dovere di rinnovare la vicinanza mia personale e quella dell’intera comunità a tutti i familiari di Denise – aggiunge – La sua scomparsa ha segnato profondamente la nostra città lasciando un vuoto che appartiene non soltanto ai suoi cari ma, come dicevo, riguarda tutti noi che, in questi anni, non abbiamo mai smesso di sperare. Il regalo più grande che come comunità possiamo fare a Denise è quello che il tempo trascorso non può e non deve far calare l’attenzione perché la sua è una storia che merita ancora verità e giustizia. Mazara del Vallo non dimentica Denise. Buon compleanno Denise. Ovunque tu sia la tua città continua ad aspettarti”.