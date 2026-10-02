Denis Nesci: “Europa venga percepita come fonte di opportunità, non come burocrazia distante”

Nell'ultima edizione della Newsletter dell'On. Denis Nesci, l'eurodeputato del Gruppo ECR - Fratelli d’Italia sottolinea le opportunità offerte dall'Europa ai cittadini, rafforzandone il legame

Evento Connessioni Mediterranee al Museo Denis Nesci
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

È online la nuova edizione della Newsletter dell’On. Denis Nesci, eurodeputato del Gruppo ECR – Fratelli d’Italia. La pubblicazione raccoglie e mappa le principali opportunità di finanziamento e i numerosi bandi attualmente a disposizione di imprese, giovani, enti locali e comparto agricolo. “Il nostro obiettivo prioritario resta quello di avvicinare l’Europa e le istituzioni ai cittadini e alle nostre realtà produttive“, dichiara l’On. Denis Nesci.Anche questo mese ci sono tantissimi strumenti attivi a livello europeo, nazionale e regionale: dalle risorse per sostenere chi vuole fare impresa, agli incentivi per la sostenibilità e l’innovazione, fino ai fondi dedicati allo sviluppo dei Comuni e al rilancio economico del Mezzogiorno. Tanti strumenti utili, perché l’Europa deve essere percepita per la quantità di opportunità che offre e non come una burocrazia distante“.

Tante le misure locali, nazionali ed europee presenti nella newsletter: dai bandi per la competitività delle imprese alle opportunità per scambi culturali e aziendali passando per i prodotti specifici per le pubbliche amministrazioni, i giovani e i comparti strategici come agricoltura e PMI: una guida orientativa, insomma, per sfruttare al meglio le risorse disponibili in questa stagione autunnale che sta per aprirsi.

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