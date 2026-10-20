Decreto Sicurezza, via libera del Governo: nuove misure contro la criminalità minorile

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, secondo quanto si apprende, al nuovo decreto sulla sicurezza e il contrasto alla criminalità minorile. La decisione è arrivata oggi, martedì 20 ottobre 2026, nell’ambito dei lavori del Governo dedicati alle misure in materia di ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali. Il provvedimento rappresenta un nuovo intervento dell’esecutivo sul tema della sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla criminalità che coinvolge i minori.

Nuovo decreto Sicurezza, la decisione del Consiglio dei ministri

Il testo del decreto era stato inserito all’ordine del giorno della riunione del Consiglio dei ministri, convocata per esaminare le nuove disposizioni in materia di sicurezza. Nelle ore precedenti si erano svolti confronti tecnici a Palazzo Chigi per approfondire le misure oggetto del provvedimento e definire gli aspetti ancora in discussione. Secondo le informazioni emerse, il Consiglio dei ministri ha quindi dato il proprio assenso al nuovo decreto, che affronta il tema della criminalità minorile nel più ampio quadro delle politiche di sicurezza pubblica.

Criminalità minorile e ordine pubblico, attesi i dettagli delle misure

Il contrasto alla criminalità minorile costituisce uno degli argomenti centrali del provvedimento. Prima della riunione del Governo erano state esaminate diverse ipotesi di intervento riguardanti la prevenzione dei reati, il rafforzamento dei controlli e le misure per la tutela della sicurezza nelle città. Per conoscere con precisione quali disposizioni siano state effettivamente approvate sarà tuttavia necessario fare riferimento al testo definitivo e alle comunicazioni ufficiali dell’esecutivo. Le misure discusse nelle fasi preparatorie, infatti, non possono essere considerate automaticamente parte del decreto approvato.