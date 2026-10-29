De Luca, da Messina a Roma: la convention di Sud chiama Nord attira l’attenzione di Meloni e dei ministri, “Scateno” protagonista sulla scena nazionale

Tre giorni a Roma, dal 27 al 29 ottobre, per provare a trasformare un’esperienza politica nata e cresciuta soprattutto in Sicilia in un progetto capace di parlare all’intero Paese. La convention “L’Italia dei Territori”, promossa da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, ha rappresentato un passaggio importante nel percorso politico di Cateno De Luca, protagonista di un’iniziativa che ha riunito amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del Governo e dirigenti di diverse forze politiche. Non è stata soltanto una manifestazione dedicata alla presentazione di un nuovo simbolo elettorale. L’appuntamento romano ha segnato il tentativo di costruire una dimensione nazionale per un movimento che ha fatto dell’autonomia dei territori e del rapporto diretto con i cittadini alcuni dei principali elementi della propria identità. La presenza di numerosi protagonisti della politica italiana e il confronto con il centrodestra hanno dato alla convention un significato che va oltre l’organizzazione interna di Sud chiama Nord.

Il risultato politico più evidente è la definizione di un nuovo percorso comune con Sindaci d’Italia, culminato nella scelta di Cateno De Luca come portavoce unico della federazione e nella presentazione del simbolo destinato alle prossime elezioni politiche. Una decisione che consolida il ruolo del leader siciliano, ma che dovrà essere accompagnata dalla capacità di costruire una presenza organizzata anche fuori dalle aree nelle quali il movimento ha già sviluppato il proprio radicamento.

Da Messina alla politica nazionale: il percorso di Cateno De Luca

Per comprendere il significato della convention bisogna guardare al percorso politico di De Luca. L’esperienza amministrativa, il rapporto con Messina e la successiva guida del Comune di Taormina hanno contribuito a definire il profilo di un esponente politico che ha costruito buona parte della propria riconoscibilità attraverso il confronto diretto con i problemi degli enti locali e un linguaggio spesso distante da quello tradizionale dei partiti. Proprio questa impostazione rappresenta il punto di partenza della nuova iniziativa. L’obiettivo dichiarato è portare nella politica nazionale l’esperienza di chi amministra quotidianamente città e comunità, affrontando problemi che riguardano infrastrutture, servizi pubblici, bilanci, sicurezza e sviluppo economico.

La convention di Roma e il confronto con i vertici delle istituzioni

La rilevanza dell’appuntamento è emersa anche dalla partecipazione di esponenti di primo piano delle istituzioni e del Governo. Nel corso delle tre giornate sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e i ministri Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Lollobrigida e Guido Crosetto. A chiudere il quadro politico è stato l’intervento in videocollegamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una partecipazione significativa, soprattutto alla luce del dialogo avviato tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia in vista delle prossime scadenze elettorali. La convention ha così assunto anche il valore di un momento di confronto sulle prospettive di ampliamento del centrodestra, con particolare attenzione alla rappresentanza civica e autonomista.

Meloni, intervenendo nella giornata conclusiva, ha riconosciuto il valore del contributo delle realtà territoriali alla politica nazionale e ha sottolineato come il governo del Paese non possa prescindere dal rapporto con le comunità locali. Un messaggio coerente con il tema scelto dagli organizzatori, ma che pone anche una responsabilità politica: trasformare il riconoscimento del ruolo dei sindaci in proposte e decisioni concrete. La presenza dei vertici istituzionali rappresenta certamente un elemento di visibilità per il progetto di De Luca. Non equivale, però, a una garanzia di successo elettorale. Il peso effettivo della nuova federazione dipenderà dalla capacità di raccogliere consenso, definire alleanze e mantenere una propria riconoscibilità all’interno di una coalizione già composta da forze politiche strutturate.

Il ruolo dei sindaci: dalla gestione delle emergenze alle decisioni nazionali

Uno degli aspetti più interessanti della convention è stato il tentativo di riportare al centro del dibattito il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni comunali. Il progetto condiviso con Sindaci d’Italia, guidato da Ernesto Magorno, parte dall’esigenza di attribuire maggiore peso politico a chi è chiamato ad applicare sui territori le decisioni assunte a livello regionale e nazionale. Nel corso dei confronti sono emerse questioni che riguardano direttamente la vita delle comunità: la disponibilità di risorse, le difficoltà amministrative degli enti locali, i rapporti con lo Stato, lo sviluppo delle imprese, il lavoro e le riforme istituzionali. Temi che attraversano il Paese e che non si esauriscono nella tradizionale contrapposizione tra Nord e Sud.

È proprio su questo terreno che la federazione intende costruire la propria identità. La scelta del nome “L’Italia dei Territori” richiama infatti una visione nella quale le autonomie locali cercano di assumere un ruolo diretto nella definizione delle politiche nazionali. Una prospettiva che può coinvolgere amministratori provenienti da esperienze differenti, ma che richiederà una sintesi tra sensibilità politiche e priorità territoriali non sempre coincidenti. La sfida sarà dare contenuto a questa impostazione. Una maggiore rappresentanza dei sindaci può contribuire ad avvicinare il confronto politico ai problemi concreti delle comunità, ma occorrerà chiarire quali riforme proporre e attraverso quali strumenti realizzarle.

Il rapporto con Giorgia Meloni e il nuovo posizionamento nel centrodestra

La tre giorni romana ha reso particolarmente evidente anche il nuovo posizionamento politico di Sud chiama Nord. Il dialogo con Fratelli d’Italia e con la coalizione di centrodestra costituisce una delle novità più rilevanti rispetto al percorso precedente del movimento. La scelta apre prospettive di collaborazione nazionale, ma introduce inevitabilmente alcune questioni sul piano dell’identità politica. Un movimento che ha rivendicato autonomia rispetto agli schieramenti tradizionali dovrà spiegare come intende conservare la propria capacità di iniziativa all’interno di un progetto di coalizione. È una questione particolarmente importante in Sicilia, dove la figura di De Luca e il percorso di Sud chiama Nord si sono sviluppati anche attraverso contrapposizioni con esponenti e forze politiche appartenenti al centrodestra regionale. Il nuovo rapporto nazionale non cancella automaticamente le divergenze maturate sul territorio, né risolve da solo le questioni legate agli equilibri politici locali.

Da questo punto di vista, la convention apre una fase che richiederà chiarimenti e scelte. La collaborazione nazionale e l’autonomia territoriale dovranno trovare un equilibrio, soprattutto nei contesti nei quali i rapporti politici sono stati segnati da competizioni dirette. La compatibilità tra queste due esigenze rappresenterà uno dei principali banchi di prova del nuovo progetto.

Il racconto personale di De Luca e il peso della sua storia politica

Accanto ai confronti istituzionali, la convention ha riservato spazio anche alla storia personale e giudiziaria di Cateno De Luca. Nel corso della seconda giornata è stato ripercorso il suo percorso attraverso arresti, procedimenti, battaglie processuali e assoluzioni, con un confronto dedicato alle vicende che hanno accompagnato la sua esperienza politica. Un momento dal forte significato personale, che ha contribuito a riportare l’attenzione su una parte della storia pubblica del leader di Sud chiama Nord. Il racconto delle difficoltà affrontate è uno degli elementi attraverso i quali De Luca ha costruito nel tempo il proprio rapporto con i sostenitori. La dimensione biografica, tuttavia, non può esaurire il significato del nuovo progetto. Il passaggio alla politica nazionale richiederà soprattutto risposte sui contenuti programmatici e sulle priorità della federazione. La storia personale del suo principale protagonista può spiegare il percorso compiuto, ma sarà la proposta politica a determinare la consistenza della nuova esperienza.

Laura Castelli, Ernesto Magorno e la costruzione di una federazione nazionale

La convention ha evidenziato anche il contributo di altre figure impegnate nella costruzione della federazione. La presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, ha ripercorso il lavoro svolto negli ultimi anni accanto a De Luca, indicando nella capacità di incidere sulle riforme e sulle decisioni nazionali uno degli obiettivi del movimento. Il coinvolgimento di Sindaci d’Italia e del suo presidente Ernesto Magorno amplia il perimetro dell’iniziativa, mentre la partecipazione di amministratori provenienti da diverse aree del Paese segnala la volontà di superare una dimensione esclusivamente meridionale. In questo percorso assumono rilievo anche le esperienze amministrative che fanno riferimento a Sud chiama Nord, a cominciare da Messina e dal sindaco Federico Basile. Il radicamento locale costituisce una delle risorse politiche del movimento, ma la costruzione di una federazione nazionale comporterà la necessità di integrare esperienze differenti e individuare obiettivi comuni.