Dall’Acropoli di Atene al Museo di Reggio Calabria, la storia greca sbarca in città con l’affascinante mostra internazionale (gratuita) “Ispirazioni”: arrivano 38 capolavori straordinari | FOTO e VIDEO

Reggio Calabria torna protagonista della cultura internazionale e si prepara ad accogliere una delle esposizioni archeologiche più affascinanti dell’anno. Dopo la prima tappa al Museo dell’Acropoli di Atene, arriva al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la prestigiosa mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, un viaggio straordinario attraverso oltre duemila anni di storia, bellezza e arte, alla scoperta del legame profondo che unisce l’Italia alla Grecia. Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026, i visitatori potranno ammirare 38 opere di eccezionale valore storico e artistico, conservate in importanti musei e riunite in un percorso espositivo che racconta come la civiltà ellenica abbia influenzato nei secoli la cultura, l’arte e l’identità italiana. Un appuntamento di grande prestigio per la città dello Stretto, reso ancora più significativo dalla possibilità di visitare gratuitamente la mostra, allestita negli spazi dedicati alle esposizioni temporanee del Museo reggino. Un’occasione preziosa per cittadini, appassionati, studiosi e turisti, che potranno scoprire da vicino capolavori capaci di raccontare una storia millenaria.

Dal Museo dell’Acropoli di Atene a Reggio Calabria: i grandi capolavori dell’arte greca

Il valore dell’esposizione emerge soprattutto dalla straordinaria selezione delle opere che compongono il percorso. Tra i capolavori più importanti figurano una Kore proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene, il celebre Cratere di Eufronio da Cerveteri, il Trono Ludovisi e la Fanciulla di Anzio, testimonianze di altissimo valore artistico che consentono di attraversare epoche e linguaggi differenti. Particolarmente significativo per Reggio Calabria è inoltre il ritorno al Museo delle celebri teste bronzee provenienti dal relitto di Porticello, opere che rappresentano una delle testimonianze più affascinanti dei rapporti culturali e commerciali sviluppatisi nel Mediterraneo antico. Accanto a questi tesori trovano spazio importanti testimonianze del collezionismo e della ricezione moderna dell’arte greca, in un dialogo che attraversa i secoli e restituisce al pubblico la ricchezza di un patrimonio artistico che continua a esercitare il proprio fascino. La mostra si articola in sette sezioni e accompagna i visitatori lungo un percorso che parte dalla tarda età del Ferro e arriva fino al Novecento, mettendo in evidenza la capacità dell’arte ellenica di attraversare epoche, territori e sensibilità differenti.

Un viaggio attraverso i secoli alla scoperta delle radici della cultura mediterranea

“Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” non è soltanto un’esposizione di opere antiche, ma un racconto culturale che ricostruisce la lunga eredità della civiltà ellenica e le sue continue trasformazioni. Ogni oggetto viene restituito al proprio contesto storico, attraverso la ricostruzione delle vicende che ne hanno accompagnato la circolazione, l’acquisizione e la reinterpretazione. Il viaggio comincia dall’epoca precedente alla conquista romana, quando gli oggetti greci raggiungevano la penisola italiana come segni di prestigio e modelli culturali, per proseguire attraverso l’età romana, il mondo moderno e quello contemporaneo. Il percorso arriva fino alla nascita del collezionismo moderno e allo sviluppo degli studi sull’arte antica, mostrando come forme, linguaggi e modelli dell’arte greca siano stati accolti, trasformati e tramandati nel corso dei secoli. Le opere esposte diventano così autentiche testimonianze di viaggi, scelte, riusi e trasformazioni culturali, capaci di raccontare i legami che hanno unito per secoli le due sponde del Mediterraneo. È proprio questa dimensione a rendere particolarmente suggestiva l’esposizione, che invita a osservare i capolavori non soltanto per la loro bellezza, ma anche per le storie che custodiscono.

Reggio Calabria e la Magna Grecia, il significato speciale di una mostra internazionale

La scelta di Reggio Calabria come seconda tappa del percorso espositivo internazionale assume un valore storico e culturale particolarmente importante. L’antica Rhegion, fondata dai Greci di Calcide e divenuta uno dei centri più fiorenti della Magna Grecia, rappresenta infatti uno dei luoghi nei quali l’eredità ellenica ha lasciato tracce profonde e durature. In questo contesto, il Museo Archeologico Nazionale, custode dei celebri Bronzi di Riace e di straordinarie testimonianze della civiltà magnogreca, costituisce una sede particolarmente significativa per ospitare un’esposizione dedicata ai rapporti tra Italia e Grecia. La mostra offre dunque l’opportunità di riscoprire, attraverso opere di straordinaria bellezza, la profondità dei legami storici e culturali che hanno contribuito alla formazione dell’identità mediterranea. L’arrivo dei capolavori a Reggio Calabria rafforza inoltre la centralità culturale della città dello Stretto, valorizzandone il patrimonio archeologico e la vocazione di luogo d’incontro tra popoli, civiltà e tradizioni che condividono una storia millenaria.

Un progetto voluto dal Ministro Giuli per rafforzare il dialogo tra Italia e Grecia

La mostra è stata fortemente voluta dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli come strumento di dialogo tra i Paesi e di rigenerazione culturale ed è promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura. L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione culturale tra Italia e Grecia, inserendosi nel quadro delle eccellenti relazioni tra i due Paesi, ulteriormente rafforzate dalla visita istituzionale del Ministro Giuli ad Atene nel giugno 2025. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, diretto da Alfonsina Russo, e il Museo dell’Acropoli di Atene, diretto da Nikolaos Stampolidis. La curatela scientifica è affidata ad Alfonsina Russo e Nikolaos Stampolidis, con Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano. Attraverso il patrimonio archeologico, “Ispirazioni” intende promuovere il dialogo tra istituzioni e Paesi, la cooperazione scientifica e la condivisione di una comune eredità mediterranea, riaffermando il ruolo fondamentale della cultura nelle relazioni internazionali.

All’inaugurazione hanno partecipato, in rappresentanza del Ministero della Cultura, Alessio De Cristofaro, direttore dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, e Roberta Alteri, responsabile dell’Ufficio Catalogo e Depositi del Parco archeologico del Colosseo. A fare gli onori di casa è stato il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano. Presente anche Anna Vlachachi, dirigente responsabile dell’Ufficio Mostre del Museo dell’Acropoli di Atene, che ha portato il saluto del direttore generale dell’istituzione museale greca, Nikolaos Stampolidis. Alla cerimonia hanno preso parte inoltre le autorità civili, militari e religiose del territorio, a testimonianza dell’importanza attribuita all’iniziativa e del valore istituzionale di una collaborazione che, attraverso l’archeologia e la bellezza dell’arte, consolida ulteriormente i rapporti tra i due Paesi. L’organizzazione dell’esposizione è curata dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e dall’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Come visitare la mostra a Reggio Calabria: ingresso gratuito, date e orari

La mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” sarà aperta al pubblico da giovedì 22 ottobre fino a giovedì 31 dicembre 2026 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, negli spazi del Livello E, dedicati alle Mostre Temporanee. L’esposizione potrà essere visitata dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, con ultimo ingresso consentito alle 19:30. Il lunedì il Museo resterà chiuso. L’ingresso alla mostra è completamente gratuito, una scelta che rende questo importante appuntamento culturale accessibile a un pubblico particolarmente ampio. È tuttavia importante precisare che il biglietto gratuito dell’esposizione non comprende l’accesso alle collezioni permanenti del Museo. Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa e ottenere ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale della mostra sul sito del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Per oltre due mesi, dunque, Reggio Calabria offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare un patrimonio artistico di eccezionale valore, in un incontro tra la bellezza dell’antica Grecia e la storia della Magna Grecia che trova proprio nella città dello Stretto una delle sue espressioni più significative.

L’importante legame tra Reggio e Atene nelle parole di Fabrizio Sudano e Anna Vlachachi

“Questo grandissimo evento culturale lega l’Italia e la Grecia, Reggio Calabria e Atene. Siamo contenti che la nostra sia l’unica tappa italiana di questa mostra internazionale. Si tratta di reperti unici”. Così il Direttore del Museo Fabrizio Sudano ai microfoni dei giornalisti a margine dell’inaugurazione. Anche Anna Vlachachi, Dirigente responsabile dell’Ufficio Mostre del Museo dell’Acropoli di Atene, è intervenuta a margine della presentazione della mostra: “l’unione tra questi due Musei è un’importante riscoperta, così come è importante che Reggio e Atene si ritrovino insieme dentro la loro storia e la loro archeologia”.

L’elenco completo delle opere

Qui di seguito l’elenco completo delle opere esposte al Museo e visitabili fino al 31 dicembre.