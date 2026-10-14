Dalla Reggina al Locri, dalla Gioiese alla Palmese: il calcio reggino rivive nell’Atlante Storico del Calcio Italiano

Dalla Reggina al Locri, dalla Gioiese alla Palmese, fino alla Cittanovese, alla Bovalinese, al Roccella e all’HinterReggio: quasi un secolo di storia del calcio reggino è oggi consultabile attraverso una mappa digitale gratuita. Si chiama Atlante Storico del Calcio Italiano ed è il progetto ideato e realizzato da Francesco Ippolito, ingegnere civile e giornalista foggiano, che ha ricostruito la storia e la distribuzione geografica di circa 1.550 società calcistiche italiane dal 1929 a oggi. La piattaforma, disponibile gratuitamente all’indirizzo https://atlantedelcalcio.it/, permette di ripercorrere le vicende sportive delle squadre che hanno partecipato almeno una volta ai campionati nazionali di Serie A, B, C, C2 e D, attraverso una mappa interattiva che raccoglie informazioni sulle partecipazioni ai tornei, sulle denominazioni storiche, sui colori sociali e sui risultati. Un progetto che offre agli appassionati la possibilità di riscoprire non soltanto la storia delle grandi società italiane, ma anche quella delle numerose realtà calcistiche che hanno rappresentato la provincia di Reggio Calabria nei campionati nazionali.

Dalla Reggina alle squadre della Locride e della Piana: la storia del calcio reggino sulla mappa

La provincia di Reggio Calabria custodisce una tradizione calcistica che attraversa generazioni, territori e categorie differenti. Accanto alla Reggina, protagonista di importanti stagioni nel calcio professionistico italiano, figurano società profondamente legate alle rispettive comunità, come Locri, Gioiese, Palmese, Cittanovese, Bovalinese, Roccella e HinterReggio. Realtà che, nel corso dei decenni, hanno vissuto promozioni, retrocessioni, fusioni, cambi di denominazione e differenti percorsi societari, contribuendo a costruire l’identità sportiva della Locride, della Piana di Gioia Tauro, dell’Aspromonte e dell’intero territorio reggino. Attraverso l’Atlante è possibile ricostruire la presenza di queste squadre nei campionati nazionali, osservandone la distribuzione geografica e seguendone l’evoluzione stagione dopo stagione. La piattaforma consente così di recuperare informazioni su club storici, società ancora attive e formazioni che hanno cessato la propria attività, conservandone la memoria sportiva all’interno di un archivio digitale consultabile da chiunque.

Come funziona l’Atlante Storico del Calcio Italiano

Il cuore del progetto è rappresentato da una mappa interattiva dell’Italia, attraverso la quale gli utenti possono esplorare la storia del calcio nazionale scegliendo tra una visualizzazione complessiva e una consultazione riferita alle singole stagioni. La piattaforma permette di individuare le società che hanno partecipato ai diversi campionati, localizzarle sul territorio e accedere alle rispettive schede, nelle quali sono riportate cronistorie, risultati, denominazioni e colori sociali. Il database comprende le squadre che, dal 1929 a oggi, hanno preso parte almeno una volta ai tornei di Serie A, Serie B, Serie C, Serie C2 e Serie D, tenendo conto anche delle trasformazioni intervenute nel sistema calcistico italiano nel corso del tempo. Accanto alle formazioni calabresi sono presenti le grandi protagoniste del calcio nazionale, come Inter, Juventus, Milan e Napoli, insieme a centinaia di altre società che hanno scritto pagine importanti della storia sportiva dei rispettivi territori. Un patrimonio di informazioni che permette di osservare l’evoluzione del calcio italiano anche dal punto di vista geografico, evidenziando il rapporto tra squadre, città e comunità locali.

Una classifica storica nazionale per confrontare le società italiane

Tra le funzionalità disponibili figura anche una classifica storica nazionale delle società calcistiche, consultabile all’indirizzo https://atlantedelcalcio.it/classifica-storica-nazionale/. La graduatoria viene elaborata attraverso un sistema di punteggio che considera le partecipazioni delle squadre ai diversi campionati nazionali, attribuendo un valore differente alle stagioni disputate nelle varie categorie. Il metodo si ispira al concetto di tradizione sportiva adottato dalla FIGC, pur costituendo un’elaborazione statistica autonoma dell’Atlante e non una classifica ufficiale della Federazione. Questo strumento consente di confrontare la continuità della presenza delle società nei campionati, valorizzando sia i percorsi sviluppati nelle categorie maggiori sia quelli delle formazioni che hanno rappresentato per decenni il calcio delle realtà provinciali. Per gli appassionati reggini rappresenta quindi un’ulteriore possibilità di approfondire il percorso storico della Reggina e delle altre squadre del territorio, inserendolo nel più ampio panorama calcistico nazionale.

Il progetto di Francesco Ippolito tra ricerca storica e tecnologia

L’Atlante Storico del Calcio Italiano nasce dal lavoro di ricerca di Francesco Ippolito, ingegnere civile e giornalista originario di Foggia, che ha affiancato alle proprie attività professionali un progetto dedicato alla ricostruzione della memoria calcistica nazionale. Ippolito è anche autore di un libro ufficiale bestseller realizzato con l’Inter e dedicato alla storia della maglia nerazzurra. Accanto all’ingegneria e all’attività giornalistica, si occupa di divulgazione scientifica, pubblicando sul proprio profilo LinkedIn approfondimenti dedicati all’ingegneria civile, alle grandi opere e alla storia delle infrastrutture. Per realizzare l’Atlante ha raccolto e confrontato informazioni provenienti da almanacchi calcistici, quotidiani d’epoca, documenti storici e archivi disponibili online, con l’obiettivo di ricostruire le partecipazioni delle società ai campionati nazionali e seguirne le trasformazioni nel corso del tempo. Il risultato è una piattaforma che mette insieme ricerca documentale, dati sportivi e rappresentazione geografica, rendendo accessibile al pubblico una grande quantità di informazioni sulla storia del calcio italiano.

Un archivio gratuito e aperto ai contributi di tifosi e società

Una delle caratteristiche dell’Atlante è la possibilità di contribuire direttamente al miglioramento delle informazioni raccolte. Il progetto è infatti completamente gratuito e aperto alla collaborazione di tifosi, società sportive, ricercatori e appassionati di storia del calcio, che possono segnalare eventuali inesattezze o fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione delle vicende societarie. All’interno di ogni scheda è presente la funzione “Segnala un errore”, attraverso la quale gli utenti possono suggerire correzioni e integrazioni. La piattaforma comprende inoltre una pagina dedicata ai ringraziamenti per coloro che partecipano al lavoro di ricerca, mettendo a disposizione testimonianze, documentazione e conoscenze storiche. Si tratta di un sistema pensato per favorire il continuo aggiornamento dell’archivio e migliorarne progressivamente l’accuratezza, soprattutto per quanto riguarda le società minori e le realtà calcistiche che hanno attraversato numerose trasformazioni nel corso della propria storia.

Per la provincia di Reggio Calabria, l’Atlante rappresenta un’occasione per riscoprire e valorizzare la memoria delle tante società che hanno animato il calcio della Locride, della Piana di Gioia Tauro, dell’Aspromonte e dell’intero Reggino. Dalle stagioni della Reggina nei campionati professionistici alle partecipazioni delle formazioni dei centri più piccoli, il progetto permette di osservare quasi un secolo di storia sportiva attraverso uno strumento accessibile e di facile consultazione. Un modo per recuperare il legame tra calcio e territorio, conoscere le vicende delle squadre del passato e ricostruire i percorsi delle società che hanno rappresentato intere comunità. La piattaforma è disponibile gratuitamente sul sito atlantedelcalcio.it, dove è possibile esplorare la mappa, consultare le schede delle squadre e contribuire all’aggiornamento dell’archivio.