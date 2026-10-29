Dalla Norvegia all’Aspromonte in bicicletta: 7.000 km attraverso l’Europa per valorizzare i Parchi del Sud

Oltre 7.000 chilometri in bicicletta, nove Paesi europei attraversati e un obiettivo comune: promuovere il patrimonio naturale del Mezzogiorno attraverso il cicloturismo e la mobilità sostenibile. È il percorso di South Italy Greenways, il progetto di promozione territoriale che, partendo dalle regioni più settentrionali d’Europa, ha raggiunto la Calabria per valorizzare quattro grandi Parchi Nazionali del Sud Italia, tra cui il Parco Nazionale dell’Aspromonte, riconosciuto come UNESCO Global Geopark. A guidare la spedizione sono state Simona Pergola e Simona Ridolfi, ideatrici e organizzatrici del tour, accompagnate dal reporter Francesco Vigliotti, impegnato nella documentazione visiva del viaggio. Un itinerario sviluppato lungo la direttrice europea EuroVelo 7, con partenza dai paesaggi di Capo Nord e un attraversamento di Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Italia.

South Italy Greenways arriva a Gambarie d’Aspromonte

La spedizione ha raggiunto Gambarie d’Aspromonte martedì 27 ottobre, con un appuntamento in Piazza Mangeruca che ha riunito la comunità locale, appassionati di cicloturismo, sostenitori della mobilità sostenibile e operatori turistici della Ciclovia dei Parchi della Calabria. Presente anche una delegazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte con Luca Pelle. L’incontro è stato un’occasione per confrontare le esperienze maturate lungo il percorso europeo con le opportunità offerte dal territorio calabrese. L’attenzione si è concentrata sull’organizzazione delle ciclovie, sulla disponibilità di servizi dedicati ai viaggiatori in bicicletta e sulle prospettive di sviluppo di un’offerta turistica capace di valorizzare le aree naturali del Mezzogiorno. Il commissario del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Renato Carullo, ha sottolineato l’impegno dell’Ente nel sostenere il progetto South Italy Greenways, riconoscendone il contributo alla promozione delle vie verdi, della Ciclovia dei Parchi e della collaborazione tra i Parchi Nazionali del Sud.

L’Aspromonte Geopark UNESCO, un patrimonio geologico unico nel Mediterraneo

L’arrivo della spedizione ha rappresentato anche un’opportunità per richiamare l’attenzione sulle caratteristiche naturali dell’Aspromonte, che dal 2021 fa parte della rete UNESCO Global Geoparks. Il riconoscimento valorizza un territorio dalla particolare storia geologica, legata all’evoluzione delle unità alpino-peloritane e ai complessi processi che hanno determinato la formazione del massiccio calabrese. Tra i luoghi più rappresentativi figura Pietra Cappa, l’imponente monolito situato nel territorio di San Luca, considerato uno dei simboli dell’Aspromonte. La formazione rocciosa domina un paesaggio caratterizzato dalle grandi strutture della Vallata delle Grandi Pietre, un insieme di emergenze geologiche che testimonia la straordinaria varietà morfologica del territorio.Accanto alla geodiversità si sviluppa un patrimonio naturalistico di particolare valore. Le faggete vetuste della Valle Infernale rientrano nel sito seriale UNESCO dedicato alle antiche faggete primordiali d’Europa, conservando ecosistemi forestali di notevole importanza per la biodiversità.

La Ciclovia dei Parchi della Calabria come opportunità di turismo sostenibile

L’ultima parte del viaggio di South Italy Greenways ha messo in evidenza il ruolo della Ciclovia dei Parchi della Calabria come strumento di collegamento tra natura, cultura e comunità locali. Il percorso offre la possibilità di attraversare ambienti montani e paesaggi di grande interesse, favorendo una modalità di viaggio attenta alla conoscenza dei luoghi e alla sostenibilità. Il confronto di Gambarie ha evidenziato l’importanza di sviluppare servizi e collegamenti capaci di rendere questi itinerari sempre più accessibili ai cicloturisti, valorizzando anche le opportunità economiche per gli operatori e le comunità delle aree interne. Con il suo lungo itinerario europeo, South Italy Greenways ha così contribuito a portare l’attenzione sulle potenzialità dei Parchi del Mezzogiorno e sul ruolo del cicloturismo nella promozione di territori che custodiscono un patrimonio ambientale, geologico e culturale di rilievo internazionale.