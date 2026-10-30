Dalla Calabria all’Argentina: il sindaco di Tropea protagonista a “Italia y Vos – L’amore delle redici”

“Dalla Calabria all’Argentina, attraversando idealmente l’Atlantico lungo quel ponte di memoria, identità e appartenenza che continua a legare milioni di discendenti italiani alla terra delle proprie origini. Sabato 31 ottobre, alle ore 13 italiane, Tropea sarà protagonista di Italia y Vos – L’amore delle radici, la trasmissione radiofonica argentina dedicata alla cultura italiana e ai legami con le comunità d’oltreoceano“. È quanto sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì, che sarà lo special guest di una puntata volta a raccontare il borgo salotto, le sue eccellenze e la forza di una destinazione che continua ad ampliare le proprie relazioni internazionali, esprimendo apprezzamento per l’invito e per l’opportunità di rivolgersi direttamente alla numerosa comunità di origine italiana presente in Argentina.

“Ci sono legami – evidenzia Macrì – che neppure un oceano riesce a spezzare. Sono quelli costruiti sulla storia delle famiglie, sulle tradizioni, sui ricordi e sull’amore per le proprie origini. Raccontare Tropea a chi custodisce nel cuore l’Italia e la Calabria significa alimentare questo sentimento di appartenenza, ma anche far conoscere una destinazione che continua a valorizzare la propria identità aprendosi al mondo“.

A condurre Italia y Vos sarà Nora Abbate, con la partecipazione speciale di Rocco Logosso, in collegamento da Toronto (Canada). Un confronto che unirà idealmente Italia, Argentina e Canada attraverso il racconto della cultura, delle tradizioni e delle comunità italiane all’estero, offrendo anche l’occasione per presentare le bellezze paesaggistiche, storiche ed esperienziali di Tropea.

“Il turismo delle radici – aggiunge Macrì – rappresenta una dimensione particolarmente significativa del rapporto tra le nostre comunità e gli italiani nel mondo. Chi torna nei luoghi dei propri antenati non cerca soltanto una vacanza, ma un’esperienza di riconoscimento, un legame da ritrovare, una storia da ricomporre. Tropea possiede un patrimonio di bellezza, cultura e tradizioni capace di parlare anche a questa sensibilità. Perché non è soltanto un luogo da visitare: è una storia da conoscere, condividere e portare con sé“.

L’appuntamento è alle ore 9 in Argentina, corrispondenti alle 13 in Italia, sulle frequenze di Radio Amplitud AM 660. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in diretta sui canali digitali di Italia y Vos (https://youtube.com/@italiayvos e https://www.facebook.com/share/198D7MMREq/)