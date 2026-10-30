Dalla Calabria al Veneto, Occhiuto presenta il suo libro “Il coraggio non ha confini” | VIDEO

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha presentato in Veneto il suo libro “Il coraggio di governare”, in occasione di un incontro che ha registrato una partecipazione calorosa da parte del pubblico. Attraverso un messaggio sui social, il governatore calabrese ha espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta, ringraziando i presenti e Simone Venturini, citato nel suo intervento. “Il coraggio di cambiare le cose non ha confini. Grazie a chi è stato con noi in Veneto per la presentazione de “Il coraggio di governare”. Grazie a Simone Venturini, sindaco di Venezia, e a tutti voi che avete riempito questa serata di attenzione e affetto”, ha scritto Occhiuto.

Un messaggio con cui il presidente della Regione Calabria ha voluto sottolineare il valore dell’incontro e la partecipazione del pubblico alla presentazione del volume, mettendo al centro il tema del coraggio di governare e di promuovere il cambiamento.