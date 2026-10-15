Dal torneo di calcio a 5 alla visita al Museo: al via a Reggio Calabria October’s Futsal, 3 giorni tra sport e turismo con squadre da tutta Italia

Reggio Calabria si prepara a ospitare un nuovo appuntamento sportivo di carattere interregionale, con l’arrivo di squadre e delegazioni provenienti da diverse regioni italiane. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026 si svolgerà October’s Futsal, il torneo di calcio a 5 organizzato da ASD Evergreen, che per tre giornate porterà nella città dello Stretto atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie. La manifestazione si terrà presso il campo di calcio a 5 di via Anita Garibaldi, a Gallico Superiore, e nasce con un obiettivo che supera la dimensione strettamente agonistica: utilizzare lo sport come occasione di incontro tra territori, valorizzando contemporaneamente le opportunità turistiche, culturali ed economiche offerte da Reggio Calabria e dalla sua provincia.

L’iniziativa, inserita nel circuito delle attività del Centro Nazionale Sportivo Libertas, punta a promuovere lo sport dilettantistico, la partecipazione giovanile e i valori del fair play, coinvolgendo non soltanto i protagonisti delle partite, ma anche i visitatori che raggiungeranno la città in occasione del torneo. Un appuntamento che intende contribuire anche alla crescita del turismo sportivo nei periodi tradizionalmente meno interessati dai grandi flussi di visitatori.

October’s Futsal, il programma delle tre giornate a Gallico Superiore

Il programma prenderà il via venerdì 16 ottobre con l’accoglienza delle delegazioni partecipanti, le operazioni di accredito e le verifiche amministrative e sportive necessarie allo svolgimento della competizione. Seguiranno la cerimonia inaugurale e le prime partite del torneo, che daranno ufficialmente inizio alla manifestazione. Già nella giornata di apertura saranno proposti momenti formativi dedicati allo sport, ai corretti stili di vita e al benessere psicofisico, con particolare attenzione ai giovani e alla funzione educativa dell’attività sportiva. Sabato 17 ottobre sarà invece la giornata della fase eliminatoria, con le gare di calcio a 5 affiancate da iniziative di promozione territoriale rivolte alle famiglie, agli accompagnatori e ai visitatori. Il torneo entrerà nella sua fase decisiva domenica 18 ottobre, quando si disputeranno semifinali e finali, seguite dalle premiazioni ufficiali e dalla cerimonia conclusiva. Tutte le attività sportive si svolgeranno nell’impianto di via Anita Garibaldi, a Gallico Superiore, che diventerà il punto di riferimento delle delegazioni impegnate nella competizione. L’organizzazione punta a coniugare il confronto sportivo con occasioni di socializzazione e formazione, rafforzando il ruolo del futsal come strumento di aggregazione e crescita personale.

Non soltanto calcio a 5: il torneo diventa una vetrina turistica per Reggio Calabria

Uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti di October’s Futsal riguarda il collegamento tra competizione sportiva e valorizzazione del territorio. L’intenzione degli organizzatori è quella di offrire alle delegazioni provenienti da fuori regione l’opportunità di trasformare la partecipazione al torneo in una breve esperienza turistica, favorendo la conoscenza di Reggio Calabria e delle bellezze dell’Area dello Stretto. Il programma di promozione territoriale richiama alcuni dei principali luoghi simbolo della città, a cominciare dal Museo Archeologico Nazionale e dai Bronzi di Riace, fino al Lungomare Falcomatà, a Corso Garibaldi, al Castello Aragonese e all’Arena dello Stretto. Particolare attenzione viene riservata anche agli affacci panoramici sullo Stretto di Messina e sull’Etna, elementi che contribuiscono a rendere riconoscibile il paesaggio reggino. L’iniziativa vuole incoraggiare atleti, famiglie e accompagnatori a prolungare la permanenza sul territorio, scoprendone il patrimonio storico e culturale, il mare, le tradizioni e le peculiarità paesaggistiche. In questa prospettiva, la manifestazione si propone come uno strumento di promozione della destinazione Reggio Calabria, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso l’organizzazione di eventi sportivi anche nei mesi autunnali.

Il progetto guarda inoltre alle possibili ricadute sul tessuto economico locale, attraverso il coinvolgimento di strutture ricettive, ristoranti, pubblici esercizi e operatori turistici. La presenza di delegazioni provenienti da altre regioni rappresenta infatti un’occasione per promuovere l’ospitalità reggina e far conoscere le eccellenze enogastronomiche calabresi, offrendo ai partecipanti un’esperienza che non si esaurisca con le gare. L’invito rivolto a chi raggiungerà Reggio Calabria è quello di fermarsi in città, pernottare nelle strutture del territorio, scoprire i prodotti tipici e dedicare parte del soggiorno alla visita dei luoghi di interesse storico, artistico e naturalistico. Una formula attraverso la quale ASD Evergreen intende valorizzare il rapporto tra sport e turismo, considerando la manifestazione non soltanto come una competizione dilettantistica, ma anche come un’opportunità di promozione della città e della provincia. L’obiettivo è contribuire a rafforzare l’immagine di Reggio Calabria come destinazione capace di accogliere eventi sportivi e visitatori durante tutto l’anno, valorizzando le risorse culturali, ambientali e gastronomiche dell’Area dello Stretto.

Giovani, inclusione e benessere: gli appuntamenti formativi del torneo

Accanto alle partite, October’s Futsal riserverà uno spazio specifico alla dimensione sociale ed educativa dello sport. Nel corso delle tre giornate sono previsti incontri e workshop dedicati a tematiche che riguardano direttamente la crescita degli atleti e, più in generale, il rapporto tra attività fisica e benessere personale. Tra gli argomenti affrontati figurano la disciplina, la mentalità sportiva, la leadership, la resilienza, la nutrizione e la psicologia dello sport. L’intento è promuovere una pratica sportiva consapevole, capace di trasmettere ai più giovani l’importanza della collaborazione, del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e del gioco di squadra. La competizione diventa così anche uno spazio di formazione, nel quale il risultato agonistico si affianca alla diffusione dei principi del fair play e alla promozione di corretti stili di vita. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’inclusione e alla partecipazione delle persone con disabilità, attraverso misure di accessibilità, servizi di accoglienza e supporto e iniziative finalizzate a migliorare la fruibilità delle attività collaterali. L’obiettivo dichiarato del progetto è costruire un evento aperto e partecipativo, capace di favorire la coesione sociale e di rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport.

Un’organizzazione sostenibile e digitale per ridurre l’impatto ambientale

La manifestazione prevede anche una serie di interventi orientati alla sostenibilità ambientale e all’utilizzo delle tecnologie digitali, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione dell’evento e limitare il consumo di risorse. Per iscrizioni, accrediti e comunicazioni saranno utilizzate procedure online, mentre programmi, calendari e materiali informativi potranno essere consultati attraverso QR Code. L’organizzazione punta inoltre alla riduzione dell’impiego di carta e plastica monouso, alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla razionalizzazione degli spostamenti delle delegazioni partecipanti. Un’impostazione che intende accompagnare lo svolgimento delle attività sportive con comportamenti maggiormente attenti all’ambiente e con strumenti in grado di semplificare l’accesso alle informazioni. Il sito e i canali digitali dedicati a October’s Futsal saranno utilizzati per diffondere aggiornamenti sul torneo, risultati delle partite, fotografie e video, raccontando anche le iniziative collegate alla scoperta del territorio. La comunicazione digitale avrà quindi una doppia funzione: seguire l’andamento della competizione e contribuire alla promozione di Reggio Calabria attraverso i contenuti prodotti durante le giornate della manifestazione.

Il finanziamento della Regione Calabria e l’obiettivo di rendere stabile l’appuntamento

October’s Futsal è stato finanziato dalla Regione Calabria attraverso il PAC Calabria 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8.3, nell’ambito dell’intervento “Grandi eventi sportivi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026”. Il sostegno regionale si inserisce nella valorizzazione di iniziative capaci di integrare attività sportive, promozione turistica, cultura, inclusione e sviluppo territoriale. Per ASD Evergreen, l’organizzazione del torneo rappresenta anche un’occasione per avviare un percorso che possa proseguire negli anni, consolidando una manifestazione in grado di richiamare a Reggio Calabria comunità sportive provenienti da differenti realtà italiane. L’ambizione è costruire un appuntamento riconoscibile nel panorama del futsal dilettantistico, mantenendo al centro la partecipazione giovanile, i valori educativi dello sport e la valorizzazione delle risorse locali. Dal 16 al 18 ottobre, dunque, il campo di Gallico Superiore sarà il centro di una manifestazione che vuole unire competizione, formazione e promozione turistica. L’obiettivo finale è fare in modo che chi raggiungerà Reggio Calabria per giocare a calcio a 5 possa conoscere e apprezzare anche la storia, il paesaggio, le tradizioni e l’ospitalità della città e dell’intera provincia, trasformando un evento sportivo in un’occasione di incontro e scoperta del territorio.