Da Tropea alla rivoluzione dell’IA: Alberto Tassone crea ISAAK, il primo cyber investor

Nel 2023 l’Amministrazione comunale lo aveva indicato tra I migliori tra noi, conferendogli la Civica Benemerenza come giovane talento matematico proiettato verso l’eccellenza. Oggi Alberto Tassone, fisico e matematico originario di Tropea, conferma il valore di quel riconoscimento con ISAAK, indicato come il primo cyber investor, un sistema nato dall’intelligenza artificiale e da anni di studi teorici, sperimentazioni e applicazioni al mondo della finanza.

“A nome dell’Amministrazione comunale e della città – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – rivolgo ad Alberto Tassone i complimenti più sinceri per questo nuovo traguardo. La sua esperienza dimostra quanto talento, studio, visione e coraggio possano trasformare un percorso individuale in motivo di orgoglio collettivo. Tropea è felice quando i suoi figli, ovunque operino, riescono a portare competenza, innovazione e creatività in contesti nazionali e internazionali.

La Civica Benemerenza non fu un atto formale, ma il riconoscimento di una traiettoria. Avevamo voluto indicare Tassone come esempio positivo per la comunità, insieme ad altre personalità distintesi nella ricerca, nella cultura, nell’impegno sociale, nell’arte, nella musica e nel giornalismo. E quella motivazione – giovane talento matematico proiettato verso l’eccellenza – trova oggi una conferma ulteriore in un progetto che unisce fisica, matematica, finanza e intelligenza artificiale“.

Il progetto ISAAK porta nel campo finanziario una riflessione centrale del nostro tempo: il rapporto tra intelligenza artificiale, dati, modelli decisionali e capacità di leggere scenari complessi. Al di là degli sviluppi applicativi, ciò che colpisce è la traiettoria: partire dalla matematica e dalla fisica per provare a costruire strumenti capaci di interpretare mercati, rischio e comportamento economico con linguaggi nuovi.

“Quel riconoscimento – ricorda Macrì – nasceva dalla volontà di indicare alla comunità esempi positivi, persone capaci di diventare lievito di crescita comune. Allora dicemmo che i meritevoli non vanno soltanto premiati, ma additati all’emulazione. Oggi il percorso di Alberto conferma il senso di quella scelta: sostenere e raccontare chi studia, innova, sperimenta e prova ad andare oltre il consueto“.