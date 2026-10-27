Da Reggio agli USA e ritorno. Fabiana Mucciola alla Puliservice Volley: “che emozione giocare di nuovo al PalaCalafiore”

Un ritorno a casa carico di emozioni e un nuovo ingaggio internazionale, ma soprattutto un ritorno in campo nella sua città natale. Fabiana Mucciola è una nuova giocatrice della Puliservice Volley, la formazione reggina guidata da mister Luciano Azzarà, che sta affrontando la sua prima storica stagione nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. “È stata una sensazione strana, emozionante ritornare in un campo dove ho giocato prima di partire per gli Stati Uniti“, racconta il libero amaranto al termine della prima partita casalinga contro il Melilli. “Non è finita come volevamo, ma è stata comunque emozionante. Nuova squadra, nuovo team e sono contenta“.

Mucciola torna a Reggio Calabria dopo un’esperienza quinquennale oltreoceano, dove ha vestito i panni della studentessa-atleta. “Ho giocato nella lega del college americano“, spiega. Un percorso che le ha permesso di confrontarsi con una pallavolo profondamente diversa da quella italiana. “Ovviamente la tecnica è totalmente differente, le strategie sono differenti, e in più lì focalizzano l’attenzione molto sull’energia del gruppo, sempre questa energia positiva. Anche se stai giocando male, energia. Questo è il loro punto di forza, è una cosa che è stata bella da apprendere“.

La città che le è rimasta nel cuore? “Miami, perché somiglia a Reggio Calabria. Sono stata lì il mio ultimo anno, è stata una bellissima esperienza.”

Nel descrivere il gruppo trovato ad accoglierla, Mucciola non nasconde soddisfazione: “Particolare in senso positivo. È molto energetico e molto vario. Ci sono ragazze under 19, ragazze un po’ più grandi, però un gruppo compatto. È sempre l’inizio del campionato, a mano a mano che si procederà si compatterà sempre di più, però è un bel gruppo“.

Il tecnico Luciano Azzarà, alla sua prima esperienza da capo allenatore in un campionato nazionale, ha commentato così l’innesto di Mucciola: “è una ragazza in gamba, una ragazza brava, sa fare bene nel suo ruolo, ci darà sicuramente una mano. Abbiamo già Elisa D’Elia che è una top, sarà una bella staffetta, poi la competizione aiuta a migliorare“.

La Puliservice Volley, matricola nel girone calabro-siculo di B2, è reduce dalla vittoria all’esordio a Gioia Tauro e dalla sconfitta casalinga contro il Melilli, una delle favorite del torneo. Il prossimo impegno è fissato per sabato a Palermo, con fischio d’inizio alle 16:30.