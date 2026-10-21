Da oggi su StrettoWeb il grande romanzo a puntate: al via “Trinity”, l’avvincente opera di una talentuosa scrittrice reggina

Con la giornata di oggi si apre per StrettoWeb una pagina editoriale di autentico fervore culturale, pensata per arricchire il rapporto quotidiano che ci lega a centinaia di migliaia di lettori in riva allo Stretto e in tutto il Mezzogiorno. Abbiamo scelto di accogliere sulle nostre colonne un genere letterario nobilissimo, capace di parlare direttamente al cuore della gente, riportando in vita quella meravigliosa abitudine di attendere con trepidazione il seguito di una storia avvincente.

In un’epoca dominata dalla fretta effimera e dal consumo istantaneo delle notizie, crediamo fermamente che l’informazione locale debba avere anche il coraggio di farsi promotrice di bellezza, di sogno e di narrazione d’autore. È con questo spirito di rinnovamento e di fedeltà alle nostre radici che prende il via la pubblicazione a puntate di “Trinity“, opera prima e folgorante di una scrittrice reggina di straordinario talento, che per scelta artistica abbiamo deciso di presentare al pubblico proprio con lo pseudonimo di Trinity, indissolubilmente legato al titolo del suo romanzo.

Dai maestri dell’Ottocento a Matilde Serao: l’eredità gloriosa del feuilleton

Questa iniziativa non nasce per caso, ma si inserisce consapevolmente nel solco di una delle più illustri e feconde tradizioni della storia della letteratura e del giornalismo mondiale e italiano. Fu proprio attraverso le pagine dei quotidiani e delle riviste periodiche, infatti, che nacquero alcuni dei capolavori immortali dell’ingegno umano. Come non ricordare la Parigi dell’Ottocento, quando Alexandre Dumas teneva l’intera Francia con il fiato sospeso pubblicando a puntate sui giornali le avventure del Conte di Montecristo e dei Tre Moschettieri, o Eugène Sue che scuoteva le coscienze popolari con i suoi celeberrimi misteri. O ancora nell’Inghilterra vittoriana, dove Charles Dickens donava vita a Oliver Twist e ai suoi indimenticabili personaggi capitolo dopo capitolo, fino alle celebri indagini di Sherlock Holmes firmate da Arthur Conan Doyle sulla stampa londinese.

In Italia questa formula ha trovato una cassa di risonanza altrettanto memorabile, capace di forgiare l’immaginario collettivo dell’intera nazione. Basti pensare alle vicende di Pinocchio scaturite dalla penna di Carlo Collodi sul Giornale per i bambini, o alle epopee esotiche di Emilio Salgari che infiammavano l’animo popolare sui fogli dell’epoca. Un modello che nel nostro Sud ha toccato vette insuperate con la figura monumentale di Matilde Serao, grandissima signora del giornalismo e della letteratura meridionale, la quale comprese prima di chiunque altro come il giornale dovesse essere insieme cronaca viva della realtà e focolare del racconto popolare, accessibile e vicino alle passioni della comunità. StrettoWeb raccoglie idealmente quel testimone secolare, traghettando il fascino del feuilleton ottocentesco all’interno dei moderni linguaggi digitali.

L’impegno di StrettoWeb per le voci e i talenti della nostra terra

Al centro di questa nostra scommessa vi è un principio a cui non abbiamo mai inteso derogare: la salvaguardia e l’esaltazione delle intelligenze della nostra terra. Reggio Calabria, Messina e tutto il territorio calabrese e siciliano trabocca di sensibilità creative, di penne raffinate e di voci originali che troppo spesso rimangono confinate nell’ombra, in attesa di un palcoscenico all’altezza del loro valore. Riteniamo che un grande quotidiano d’informazione radicato sul territorio abbia il dovere morale di farsi mecenate di questo patrimonio umano, trasformandosi in una tribuna aperta per chi ha qualcosa di profondo e potente da raccontare. Offrire spazio all’estro di questa autrice reggina significa ribadire con fierezza che la cultura del Sud non è seconda a nessuno e che la nostra identità culturale continua a produrre frutti maturi, moderni e universali.

Una trama vibrante e magnetica che tiene con il fiato sospeso

Entrando nel cuore di questa avventura editoriale, “Trinity” si presenta sin dalle prime battute come un’opera densa di magnetismo narrativo. L’autrice tesse una trama serrata, scandita da un ritmo incalzante che non concede tregua e che sa dosare con sapienza l’arte della suspense, tipica dei migliori maestri del genere. I personaggi, delineati con finezza introspettiva e vigore drammatico, si muovono all’interno di dinamiche imprevedibili, capaci di catturare l’attenzione fin dall’incipit e di accompagnare il lettore in un crescendo di rivelazioni, colpi di scena ed emozioni viscerali.

È una storia affascinante e potente, costruita con un linguaggio che non risulta mai arido o distante, mantenendo quella immediatezza emotiva che rende il racconto fruibile e appassionante per qualsiasi lettore. Ogni episodio lascerà un senso di vibrante attesa per la puntata successiva, riscoprendo quel patto di fiducia e complicità tra autore e lettore che costituisce l’essenza stessa della grande narrativa seriale.

Un viaggio condiviso verso la riscoperta della buona lettura

Nel dare formalmente inizio a questa nuova rubrica, il mio personale augurio e quello dell’intera redazione di StrettoWeb è che la storia di “Trinity” possa entrare a far parte della vostra consuetudine quotidiana, offrendovi un momento di pausa feconda, di svago intelligente e di puro trasporto emotivo nel corso delle vostre giornate. Affidiamo con orgoglio questa creazione alle migliaia di occhi e di menti che ogni giorno ci onorano della loro fiducia, certi che saprete accogliere il talento di questa nostra concittadina con la passione, la curiosità e il calore che contraddistinguono la grande famiglia dei lettori di StrettoWeb. Buona lettura e buon viaggio a tutti voi tra le pagine di “Trinity”, ogni mercoledì mattina sulle nostre pagine.