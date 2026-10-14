Da Marano Principato realizza il sogno di lavorare in tv: una giovane calabrese è il nuovo volto di Sportitalia | NOME

È cosentina la vincitrice della 15ª edizione del Workshop di Sportitalia. Si chiama Manola Federico, è originaria di Marano Principato, in provincia di Cosenza, e ha conquistato il primo posto al termine di una selezione che ha coinvolto 130 aspiranti opinionisti sportivi provenienti da tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Un risultato importante per la giovane calabrese, che ha saputo distinguersi davanti alle telecamere dell’emittente televisiva diretta dal giornalista Michele Criscitiello, superando brillantemente una serie di prove di telecronaca, conduzione e interviste, distribuite nell’arco di sei giorni.

Dalla Calabria a Sportitalia: Manola Federico supera 130 concorrenti

Il percorso di selezione è stato particolarmente impegnativo, anche per l’elevato livello dei partecipanti. Una giuria qualificata ha valutato le prestazioni dei 130 aspiranti professionisti della comunicazione sportiva, individuando inizialmente dieci finalisti.

Nella fase conclusiva, Manola Federico è riuscita a convincere la giuria e i redattori di Sportitalia, conquistando la vittoria della competizione, condivisa con Alessandro Di Vico. Alla giovane cosentina è stata inoltre assegnata la palma di MVP del programma, un riconoscimento che premia le qualità dimostrate durante le prove e la capacità di distinguersi nella conduzione, nella telecronaca e nelle interviste.

Chi è Manola Federico, la giovane cosentina che ha conquistato Sportitalia

Nata a Marano Principato il 29 agosto 1999, Manola Federico è laureata in Giurisprudenza e vanta già un’esperienza significativa nel mondo della presentazione e della conduzione di eventi. Da diversi anni, infatti, calca palcoscenici importanti in qualità di presentatrice di grandi manifestazioni, mettendo in mostra disinvoltura, preparazione, cultura e capacità comunicative.

Tra le caratteristiche che la contraddistinguono figurano anche l’eleganza, il portamento, il fascino e la simpatia, qualità che le hanno consentito negli anni di conquistare l’attenzione di un pubblico di diverse fasce d’età.

Il successo al Workshop di Sportitalia rappresenta così il coronamento di un percorso costruito attraverso anni di impegno, sacrifici ed esperienza sul campo, durante i quali la giovane professionista calabrese ha sviluppato le proprie competenze nella conduzione e nella comunicazione.

La vittoria vale un contratto con Sportitalia

Il trionfo nella 15ª edizione del Workshop di Sportitalia non rappresenta soltanto un riconoscimento personale, ma apre a Manola Federico anche una concreta opportunità professionale. La vittoria le garantirà infatti un contratto di collaborazione con la redazione sportiva di Sportitalia, l’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello e visibile sul canale 60 del digitale terrestre.

Un nuovo capitolo professionale per la giovane di Marano Principato, che dopo anni di lavoro nel mondo degli eventi e della conduzione potrà mettere alla prova le proprie capacità anche nel panorama dell’informazione sportiva televisiva nazionale.