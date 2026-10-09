Da Maradona e Pelè a Pavarotti e Celentano, il giornalista reggino Emilio Buttaro racconta i suoi 40 anni di incontri coi grandi della storia

Quarant’anni di interviste ai più grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport, tra aneddoti, retroscena e ricordi personali che attraversano la storia dell’Italia. Il giornalista reggino Emilio Buttaro è stato protagonista di un evento a Cardiff, in Galles, per parlare di alcune delle esperienze più significative della sua lunga carriera. Dalle interviste a Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Raffaella Carrà agli incontri con Pelé, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi e Francesco Totti, il giornalista ha ripercorso quattro decenni di storia italiana attraverso le testimonianze e i ricordi legati ad alcuni dei personaggi più conosciuti del panorama nazionale e internazionale. Un racconto che intreccia la trasformazione del Paese, l’evoluzione del giornalismo e le emozioni personali vissute dietro le quinte di incontri diventati parte del suo percorso professionale.

Lo stesso Buttaro sarà protagonista lunedì 12 ottobre, alle ore 11, di un incontro speciale a Tropea, dove racconterà agli studenti queste esperienze. L’appuntamento, intitolato “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”, è organizzato dal Comitato Dante Alighieri di Tropea e si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Pietro e Paolo Vianeo”.

Da Mike Bongiorno a Maradona: i grandi protagonisti incontrati in quarant’anni

Nel corso dell’iniziativa a Tropea, Buttaro accompagnerà gli studenti in un viaggio attraverso il mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e dello sport, raccontando gli incontri con quelli che ha definito compagni di viaggio meravigliosi. Tra i nomi che hanno segnato la sua carriera figurano Mike Bongiorno, Carlo Conti, Pippo Baudo, Adriano Celentano, Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Raffaella Carrà e Loretta Goggi, protagonisti di stagioni differenti della televisione e dello spettacolo italiano. Ampio spazio sarà dedicato anche alle grandi icone sportive, da Gianni Rivera a Gigi Riva, da Felice Gimondi a Paolo Rossi, passando per Gigi Buffon e Francesco Totti, fino a due leggende del calcio mondiale come Pelé e Diego Armando Maradona. Il racconto comprenderà inoltre i ricordi degli incontri con artisti che hanno rappresentato l’Italia nel mondo, tra cui Al Bano, Roberto Benigni, Luciano Pavarotti, Umberto Tozzi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e Toto Cutugno. Attraverso gli aneddoti e i retroscena delle interviste emergerà anche il ritratto di un’Italia profondamente cambiata nel corso dei decenni, insieme alle trasformazioni del mestiere giornalistico, con particolare attenzione alle emozioni, alle relazioni umane e all’entusiasmo che Buttaro continua a conservare per la propria professione.

Il giornalista incontra gli studenti del Liceo Vianeo di Tropea

L’incontro avrà una particolare dimensione educativa grazie al coinvolgimento diretto degli studenti del Liceo Scientifico “Pietro e Paolo Vianeo”, che parteciperanno attivamente all’iniziativa sotto il coordinamento del Dipartimento di Storia e Filosofia dell’Istituto. È previsto uno spazio dedicato al dialogo tra i ragazzi e il giornalista, che permetterà agli alunni di approfondire gli aspetti professionali e umani di una carriera costruita attraverso il confronto con personalità dello spettacolo e dello sport. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, mentre la moderazione sarà affidata a Titti Rando, presidente del Comitato di Tropea della Società Dante Alighieri. La formula dell’incontro riprende quella già sperimentata con successo da Buttaro a partire dall’inizio del 2024 in numerosi Paesi, tra cui Stati Uniti, Grecia, Danimarca, Svizzera, Spagna, Polonia, Ungheria, Svezia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Francia e Regno Unito. Un percorso internazionale che ha portato il cronista calabrese a condividere le proprie esperienze professionali con pubblici differenti, valorizzando la memoria culturale e sportiva italiana anche oltre i confini nazionali.

Titti Rando: “Un evento che unisce cultura, giornalismo e memoria del nostro Paese”

A sottolineare il valore culturale ed educativo dell’iniziativa è Titti Rando, presidente del Comitato Dante Alighieri di Tropea e moderatrice dell’incontro, che evidenzia l’importanza di offrire agli studenti un’occasione di confronto con un professionista capace di raccontare alcuni dei passaggi più significativi della storia contemporanea italiana attraverso le proprie esperienze dirette. “Per noi è motivo di grande soddisfazione ospitare un evento che unisce cultura, giornalismo e memoria del nostro Paese. Emilio Buttaro rappresenta un esempio di passione, professionalità e dedizione al racconto dell’Italia e, attraverso le sue interviste ai grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport, ha saputo custodire e tramandare pagine preziose della nostra storia contemporanea. Siamo particolarmente lieti che abbia scelto di condividere questo straordinario patrimonio umano e professionale con i nostri giovani. Un ringraziamento sentito va al Dirigente Scolastico, professor Nicolantonio Cutuli, per la sensibilità e la disponibilità con cui ha accolto questa iniziativa e per l’attenzione costante verso le occasioni di crescita culturale offerte agli studenti. Il Liceo Vianeo si conferma così un luogo vivo di formazione e di confronto, capace di aprirsi al territorio e di creare feconde occasioni di dialogo tra generazioni. Sono certa che ascoltare Emilio Buttaro e i suoi quarant’anni di incontri straordinari sarà per i ragazzi non soltanto un viaggio nella memoria del nostro Paese, ma anche un invito a coltivare curiosità, passione e amore per la conoscenza”. L’iniziativa ha inoltre ottenuto il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria.

I riconoscimenti internazionali e il ritorno di Buttaro nella sua Calabria

La carriera di Emilio Buttaro è stata accompagnata negli ultimi anni da diversi riconoscimenti, legati anche al suo impegno nel mantenere vivo il rapporto culturale con le comunità italiane all’estero. Nel 2023 il giornalista ha ricevuto il “Premio Giornalistico AIAE New York” presso il Consolato Italiano di New York, mentre nel 2024 è stato premiato a Madrid da La Voce d’Italia, testata di riferimento per i connazionali residenti all’estero. Nelle scorse settimane, a Rizziconi, gli è stato inoltre conferito il Premio Elmo. Il ritorno in Calabria assume quindi un significato particolare per il cronista, che avrà l’opportunità di condividere il proprio percorso professionale con le nuove generazioni della sua terra. “Sarà un vero onore, ha spiegato Emilio Buttaro, raccontare nella mia Calabria le interviste ai grandi dello spettacolo e dello sport in un evento organizzato dall’attivissimo Comitato Dante Alighieri di Tropea diventato di recente Presidio Letterario. Quando poi il racconto è rivolto ai ragazzi, tutto diventa ancora più speciale”. L’appuntamento del 12 ottobre rappresenterà così una nuova tappa del progetto di incontri avviato nel 2024, con l’obiettivo di trasmettere agli studenti non soltanto la memoria dei grandi personaggi italiani e internazionali, ma anche il valore della curiosità, della conoscenza e della passione per il giornalismo.