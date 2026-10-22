Crotone, UNARMA in visita al Comando dei Carabinieri: confronto con il Colonnello Pini e omaggio a Mambor

“Proseguono senza sosta le visite sindacali di UNARMA Calabria all’interno delle caserme dei Carabinieri. Un’attività che merita una precisazione: le nostre visite non si concentrano in determinati periodi dell’anno e non rispondono a esigenze di visibilità. Entriamo nelle caserme a dicembre, ad aprile, ad agosto, durante le festività e in qualsiasi altro momento dell’anno. Lo facciamo con la stessa presenza, la stessa attenzione e soprattutto con lo stesso obiettivo: verificare che i Carabinieri possano lavorare in ambienti dignitosi, sicuri e adeguatamente protetti”. Lo afferma in una nota il Segretario Generale Regionale per la Calabria del sindacato dei Carabinieri UNARMA, Riccio.

“Per UNARMA la tutela dei colleghi non è un’attività stagionale. È un impegno quotidiano, fatto di presenza e di fatti concreti. Nella giornata odierna, 22 ottobre 2026, una delegazione sindacale composta dai Segretari Regionali Fabio Riccio, Amilcare Scerra , Luca Cerardi e Alessandro Ferraro ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Crotone. La delegazione è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Colonnello Dario Pini, recentemente insediatosi alla guida del Comando”.

“Con il Colonnello Pini avevamo già avuto modo di confrontarci quando ricopriva l’incarico di Capo Ufficio Personale presso il Comando Legione Carabinieri Calabria. Già allora avevamo potuto apprezzarne le qualità umane e professionali, la preparazione e soprattutto la capacità di ascoltare e comprendere le esigenze del personale. Qualità che abbiamo ritrovato anche nell’incontro odierno”.

“Il confronto è stato cordiale, concreto e improntato alla massima disponibilità. Abbiamo affrontato il tema delle eventuali problematiche e criticità che possono interessare il personale e le strutture del territorio provinciale. Abbiamo particolarmente apprezzato la disponibilità del Colonnello Pini a ricevere e valutare le segnalazioni che UNARMA porterà alla sua attenzione, nella comune volontà di individuare soluzioni concrete. Quando dall’altra parte troviamo comandanti capaci di ascoltare, il confronto sindacale diventa uno strumento utile non soltanto per i Carabinieri, ma per la stessa Amministrazione”.

“La giornata odierna, tuttavia, ha avuto anche un significato particolarmente toccante. Ricorre infatti il quinto anniversario della tragica scomparsa del Colonnello Gabriele Mambor, già Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, che perse la vita in un drammatico incidente in mare. La stessa delegazione UNARMA ha voluto essere presente anche alla funzione religiosa celebrata presso la Chiesa di Santa Rita di Crotone, in memoria dell’Ufficiale”.

“È stato particolarmente emozionante vedere la chiesa gremita di autorità militari e civili, con la presenza dei vertici dell’Arma dei Carabinieri in Calabria, del Procuratore della Repubblica e di rappresentanti delle altre Forze Armate e delle istituzioni. Una partecipazione significativa, che testimonia come il ricordo del Colonnello Mambor sia ancora vivo e profondamente radicato nell’Arma e nella comunità crotonese. La nostra presenza ha voluto rappresentare anche un gesto di rispetto, di memoria e di sincera vicinanza alla famiglia del Colonnello Mambor. Perché fare sindacato significa certamente tutelare i diritti, la sicurezza e la dignità dei Carabinieri, ma significa anche custodire quei valori umani, quel senso di appartenenza e quel rispetto per chi non c’è più che devono continuare a contraddistinguere la nostra Istituzione”.