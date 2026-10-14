Crotone, svolta per la Statale 106: lavori per 40 milioni di euro, Anas prepara i cantieri

Anas ha consegnato le attività propedeutiche alla cantierizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale 106 “Jonica” nel tratto compreso tra l’Aeroporto Pitagora e lo svincolo di Papanice, in provincia di Crotone. L’intervento interessa circa 6,5 chilometri ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione, alla riduzione dell’incidentalità, alla razionalizzazione degli accessi, al potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e a un più efficace inserimento paesaggistico dell’infrastruttura.

L’opera, inserita tra gli interventi commissariati di interesse strategico affidati al Commissario Straordinario Claudio Andrea Gemme, prevede un investimento complessivo di circa 39,9 milioni di euro. Tra gli interventi previsti assumono particolare rilievo il miglioramento delle opere idrauliche, la gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti, l’adeguamento delle opere d’arte presenti lungo il tracciato, la risoluzione delle problematiche connesse alla sorgente “Testa Divina” e l’aggiornamento delle attività di monitoraggio geotecnico. La consegna delle attività di cantierizzazione costituisce un passaggio fondamentale verso l’avvio dell’esecuzione dei lavori. Con il completamento delle residue procedure amministrative, l’opera potrà entrare nella successiva fase attuativa.