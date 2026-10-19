Crotone, successo per il Festival Pianistico Italiano: arriva Serena Autieri con “La Sciantosa”

Prosegue con straordinario successo a Crotone la programmazione del Festival Pianistico Italiano, inserito nell’ambito della 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa e organizzata dalla Società Beethoven ACAM. L’Auditorium del Liceo Musicale “O. Stillo” di Crotone ha accolto due appuntamenti di assoluto profilo artistico, capaci di coniugare virtuosismo tecnico, ricerca storiografica e sperimentazione sonora. Protagonisti assoluti sono stati il pianista britannico Ben Cruchley e l’interprete e compositore sardo Claudio Sanna, entrambi capaci di regalare al pubblico crotonese un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente.

Con tocco raffinato e profonda intelligenza interpretativa, nel recital “Compositori italiani a Parigi”, Cruchley ha guidato il pubblico lungo l’asse culturale che, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, vide la capitale francese trasformarsi nella meta privilegiata dei grandi maestri italiani. Attraverso le pagine di autori che a Parigi trovarono ispirazione, confronto e consacrazione, il pianista ha restituito l’eleganza, il fascino e il dinamismo lirico di un dialogo artistico fondamentale per la storia della musica europea.

Di segno differente, ma altrettanto affascinante e magnetico, è stato l’appuntamento con Claudio Sanna, che ha presentato la sua proposta concertistica dal titolo “The New Polyphonic Society”. Mantenendosi fedele alla sua cifra stilistica fatta di innovazione, rigore analitico e ricerca sui linguaggi contemporanei, Sanna ha condotto l’uditorio all’interno di una dimensione polifonica moderna e sfaccettata. Con la sua esecuzione, il pianista ha saputo far dialogare le strutture formali più complesse con una straordinaria tensione emotiva, trasformando il pianoforte in un vero e proprio laboratorio di risonanze, architetture sonore e contrappunti inediti. Una performance intensa, capace di stimolare la curiosità degli ascoltatori e di mostrare le infinite potenzialità espressive dello strumento nel panorama musicale del nostro tempo.

Il cartellone de “L’Hera della Magna Grecia” – realizzato con il patrocinio del Comune di Crotone – proseguirà mercoledì 21 ottobre, alle ore 21.00, al Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone, con il primo spettacolo teatrale e musicale della Stagione, che vedrà protagonista Serena Autieri, interprete regina della canzone classica napoletana, in “La Sciantosa”.

L’artista farà rivivere con travolgente energia la figura della prima sciantosa, Elvira Donnarumma, l’antidiva inventrice della mitica “mossa”, capace di far impazzire i café-chantant di inizio ’900 e disegnare un nuovo scenario del femminile. Un viaggio elettrizzante e commovente nelle atmosfere di un’epoca d’oro, colta nel suo momento di massimo splendore, prima che le note leggere del varietà cedessero il passo agli inni patriottici della Grande Guerra.

Dai brani più̀ conosciuti e coinvolgenti, quali ‘A tazz’ e cafè e Comme facette mammeta, a classici passionali immortali come I’te vurria vasà e Reginella, sino a perle nascoste come Suonne sunnate, Io ‘na chitarra e ‘a luna, Canzone a Chiarastella, Serena Autieri entra nei luoghi e nei codici del caffè-concerto e del varietà: un appuntamento imperdibile per chi vuole sognare, emozionarsi e cantare dal primo all’ultimo istante.

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne e al botteghino del teatro.