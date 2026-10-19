Crotone, stipendi irregolari su un peschereccio a Le Castella: multa da 14 mila euro

Prosegue senza sosta l’attività della Sezione Operativa Navale di Crotone nell’ambito del dispositivo di Polizia del Mare, finalizzato a garantire la legalità lungo il litorale crotonese. Nell’ambito di specifici controlli disposti dal Reparto Aeronavale Calabria di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale di Crotone, hanno eseguito un controllo ispettivo a bordo di un motopeschereccio in attività lavorativa in località Le Castella (KR).

L’attività di servizio è stata attivata al fine di verificare l’effettiva regolare costituzione dei rapporti di lavoro ed il corretto assolvimento degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa nazionale. Nel corso dell’attività, nonostante venisse rilevata la regolare iscrizione dei marittimi a ruolo d’equipaggio, i finanzieri, a seguito di ulteriori approfondimenti investigativi, facevano emergere l’irregolarità in materia di rapporti di lavoro marittimo, con particolare riferimento al pagamento di retribuzioni con modalità non tracciabili, in violazione dell’art. 1, comma 910 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

A fronte delle irregolarità emerse, i militari hanno provveduto ad elevare una sanzione amministrativa pecuniaria per un totale di €14.000,00 circa. L’intervento si colloca nel più ampio dispositivo di contrasto al lavoro nero ed irregolare, con particolare riferimento al settore marittimo che testimonia la costante azione di vigilanza svolta dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e del contrasto all’illegalità economica.

I finanzieri del Reparto Aeronavale Calabria di Vibo Valentia continueranno ad assicurare un’attenta attività di vigilanza sull’intero tratto costiero di competenza, sempre pronti ad intervenire per tutelare la legalità e la sicurezza della navigazione e delle attività connesse alla fruizione del mare.