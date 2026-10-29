Crotone, ruba un’auto e aggredisce il proprietario che tenta di recuperarla: condannato e portato in carcere

La Squadra Mobile della Questura di Crotone ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo condannato a un anno e otto mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali aggravate, commessi nel capoluogo pitagorico nel 2019. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. La vicenda risale al 2019, quando l’uomo, insieme ad altre persone, si era impossessato di un’automobile sottraendola al legittimo proprietario. Quest’ultimo, nel tentativo di recuperare il veicolo, era stato aggredito dai responsabili della sottrazione, riportando lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni.

La Squadra Mobile rintraccia il condannato e lo conduce in carcere

A seguito dell’emissione dell’ordine di carcerazione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno avviato mirate ricerche per individuare l’uomo. Una volta rintracciato, gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il condannato è stato quindi trasferito presso la Casa circondariale di Crotone per l’esecuzione della pena di un anno e otto mesi di reclusione.