Crotone, maxi controlli della Polizia: 643 persone identificate, una denuncia e droga sequestrata

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 643 persone identificate, di cui 159 con precedenti

– nr. 295 veicoli controllati

– nr. 32 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale

– nr. 21 posti di controllo

– nr. 2 esercizi commerciali controllati

– nr. 2 sanzioni amministrative contestate

– nr. 5 sanzioni al Codice della Strada

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 32 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione, unitamente a personale della DIGOS, ha identificato nr. 44 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 23 persone, di cui nr. 9 con precedenti, e ha controllato nr.17 veicoli, elevando una sanzione al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 74 persone, di cui nr. 13 con precedenti, e ha controllato nr. 53 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 165 persone, di cui nr. 38 con precedenti, e hanno controllato nr. 79 veicoli.

Nel corso del servizio, il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi. Al termine degli accertamenti, il titolare è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per aver omesso di esporre il costo della singola partita, ovvero quello orario, per il gioco del biliardo. Nei suoi confronti è stata, inoltre, contestata una sanzione amministrativa per aver occupato abusivamente circa 4 metri quadrati di suolo pubblico antistante l’attività, mediante la collocazione di tavoli e sedie utilizzati dagli avventori per giocare a carte (p.m.r. 173 euro) e una seconda sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità esterna del locale. In particolare, è stata riscontrata la presenza di una porta sul retro priva di accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (p.m.r. 1032,00 euro). Al termine delle verifiche, seguirà apposita segnalazione al Sindaco per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Nell’ambito del medesimo servizio, il personale della Polizia Amministrativa, congiuntamente a quello del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato un controllo presso un secondo esercizio commerciale adibito a internet point e sala giochi. Nel corso degli accertamenti, all’interno del vano contenente il contatore ENEL di un’attività commerciale contigua, risultato facilmente accessibile e apribile da chiunque, è stato rinvenuto un sacchetto contenente 0,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

I controlli effettuati si inseriscono in una più ampia attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse, finalizzata a verificare il rispetto della normativa vigente da parte degli esercenti, contrastare il fenomeno dell’usura e prevenire la ludopatia, una problematica che può avere gravi ripercussioni sulla vita personale, familiare ed economica delle persone coinvolte. In alcuni casi, infatti, la dipendenza dal gioco d’azzardo può condurre a un progressivo indebitamento, rendendo le persone maggiormente esposte al rischio di ricorrere a prestiti usurari, con conseguenze che possono aggravare ulteriormente la loro condizione di fragilità.

L’attività di controllo assume, pertanto, anche una rilevante valenza sociale, mirando non soltanto ad accertare eventuali violazioni amministrative e penali, ma anche a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione e a impedire che il gioco d’azzardo diventi un canale di accesso all’indebitamento patologico e, nei casi più gravi, alla soggezione nei confronti degli usurai.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone hanno segnalato al Sig. Prefetto una persona per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1,77 grammi di hashish, hanno identificato nr. 305 persone, di cui nr. 67 con precedenti, e hanno controllato nr. 146 veicoli, elevando contestualmente nr. 4 sanzioni per aver accertato violazioni al Codice della Strada.