Crotone, fuochi d’artificio abusivi durante un matrimonio: due denunciati e materiale sequestrato

La polizia di stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato due soggetti per accensioni pericolose e spettacolo pirotecnico senza le prescritte autorizzazioni. In particolare, nel corso della notte tra il 13 e il 14 ottobre, personale della Polizia Amministrativa, ha svolto un’attività di controllo che ha consentito di accertare l’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico presso il giardino di una struttura ricettiva, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, sita nel territorio di Isola di Capo Rizzuto.

A seguito di un’attività di osservazione, gli operatori hanno constatato la presenza di residui riconducibili all’accensione di artifici pirotecnici, individuando le carcasse di batterie di tubi di lancio, nonché le diverse attrezzature utilizzate per lo spettacolo, tra cui accenditori elettrici e una centralina per l’innesco degli artifici. I successivi accertamenti hanno permesso di identificare i due soggetti ritenuti responsabili dell’attività, i quali sono risultati sprovvisti sia dell’autorizzazione allo sparo rilasciata dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, sia della prescritta attestazione di capacità tecnica necessaria per l’esecuzione di spettacoli pirotecnici.

Nel corso delle successive perquisizioni dei veicoli in uso ai due soggetti, parcheggiati nelle vicinanze del luogo dello sparo, gli agenti hanno rinvenuto diversi accenditori ad impulso elettrico, dello stesso tipo di quelli utilizzati per lo spettacolo. Ulteriori artifici pirotecnici, del tipo fontane, diverse centraline elettroniche per l’accensione di fuochi artificiali e un telecomando wireless, sono stati rinvenuti all’interno della hall dell’area ristorante.

Alla luce degli elementi raccolti, i due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di accensioni pericolose e accensione di fuochi artificiali, in assenza della prescritta attestazione di capacità tecnica. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno proceduto al sequestro del seguente materiale: due supporti in legno, ciascuno munito di quattro staffe metalliche, utilizzati per il posizionamento di alcuni degli artifici esplosi; una centralina elettrica wireless a 24 canali, munita di antenna; due telecomandi wireless per l’accensione degli artifici pirotecnici; diversi cavi elettrici di colore arancione, scollegati dagli artifici esplosi; quattro fontane pirotecniche munite di accenditore ad impulso elettrico; una cassetta contenente dodici centraline elettriche wireless con supporto per fontane; diciassette accenditori ad impulso elettrico.

Ulteriori accertamenti verranno effettuati nei confronti del titolare della struttura, ove erano in corso i festeggiamenti di un matrimonio. L’attività svolta si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato a prevenire situazioni di pericolo derivanti dall’accensione non autorizzata di artifici pirotecnici e dal loro utilizzo da parte di soggetti privi delle necessarie competenze tecniche, nonché al contrasto delle condotte illecite connesse all’utilizzo di materiale pirotecnico, a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato nr. 255 persone, di cui nr. 49 con precedenti, e hanno controllato nr. 133 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.