Crotone, così è durissima: anche il Casarano sbanca lo “Scida”, finisce 0-1. E’ sempre più ultimo posto

Sempre più ultimo, sempre più sfiduciato. Un piccolo passettino in avanti, un altro indietro molto grande. Dopo il pareggio importante a Bari, il Crotone cade nuovamente in casa. Allo “Scida” passa il Casarano per 0-1 con una rete di Grandolfo nel finale, al 79′. E’ il secondo stop interno di fila per i pitagorici, che nelle ultime tre partite hanno conquistato solo un punto, perdendo tre delle ultime quattro gare. L’ultima vittoria risale esattamente a un mese fa, al successo contro la Salernitana. Grande con le grandi, piccolo con le dirette concorrenti.
La gara di oggi, considerando la classifica, per i calabresi era alla portata, ma la squadra rossoblu si è buttata via. E’ sempre più ultimo posto, con il solo punticino in classifica che non fa ben sperare: sono i cinque i punti dalla zona playout e ben dieci dalla salvezza diretta. C’è il fardello della penalizzazione, ma senza di essa il Crotone sarebbe comunque penultimo, a 7 punti.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30
Altamura-Potenza 2-2
Casertana-Bari 1-1
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30
Inter U23-Sorrento 1-1
Scafatese-Barletta 1-0
Ore 17.30
Savoia-Cosenza 1-1
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
Ore 14.30
Foggia-Cavese 1-0
Ore 15.00
Catania-Giugliano 6-0
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30
Crotone-Casarano 0-1
Picerno-Salernitana 3-0
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 26
- Bari 21
- Sorrento 20
- Catania 19
- Monopoli 18
- Audace Cerignola 17
- Scafatese 17*
- Casertana 17
- Cavese 15
- Picerno 15
- Salernitana 14
- Inter U23 14*
- Foggia 14
- Casarano 14
- Altamura 12
- Barletta 11
- Savoia 11
- Giugliano 10
- Cosenza 6
- Crotone 1 (-6)
*Una gara in meno
Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30
Audace Cerignola-Catania
Bari-Scafatese
Giugliano-Casertana
Sorrento-Altamura
Ore 17:30
Barletta-Monopoli
Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30
Cosenza-Inter U23
Ore 14:30
Salernitana-Savoia
Ore 17:30
Potenza-Crotone
Ore 20:30
Casarano-Foggia