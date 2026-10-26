Crotone, così è durissima: anche il Casarano sbanca lo “Scida”, finisce 0-1. E’ sempre più ultimo posto

Sempre più ultimo, sempre più sfiduciato. Un piccolo passettino in avanti, un altro indietro molto grande. Dopo il pareggio importante a Bari, il Crotone cade nuovamente in casa. Allo “Scida” passa il Casarano per 0-1 con una rete di Grandolfo nel finale, al 79′. E’ il secondo stop interno di fila per i pitagorici, che nelle ultime tre partite hanno conquistato solo un punto, perdendo tre delle ultime quattro gare. L’ultima vittoria risale esattamente a un mese fa, al successo contro la Salernitana. Grande con le grandi, piccolo con le dirette concorrenti.

La gara di oggi, considerando la classifica, per i calabresi era alla portata, ma la squadra rossoblu si è buttata via. E’ sempre più ultimo posto, con il solo punticino in classifica che non fa ben sperare: sono i cinque i punti dalla zona playout e ben dieci dalla salvezza diretta. C’è il fardello della penalizzazione, ma senza di essa il Crotone sarebbe comunque penultimo, a 7 punti.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Altamura-Potenza 2-2

Casertana-Bari 1-1

Sabato 24 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Sorrento 1-1

Scafatese-Barletta 1-0

Ore 17.30

Savoia-Cosenza 1-1

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

Ore 14.30

Foggia-Cavese 1-0

Ore 15.00

Catania-Giugliano 6-0

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30

Crotone-Casarano 0-1

Picerno-Salernitana 3-0

Classifica Girone C Serie C

Potenza 26 Bari 21 Sorrento 20 Catania 19 Monopoli 18 Audace Cerignola 17 Scafatese 17* Casertana 17 Cavese 15 Picerno 15 Salernitana 14 Inter U23 14* Foggia 14 Casarano 14 Altamura 12 Barletta 11 Savoia 11 Giugliano 10 Cosenza 6 Crotone 1 (-6)

*Una gara in meno

Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania

Bari-Scafatese

Giugliano-Casertana

Sorrento-Altamura

Ore 17:30

Barletta-Monopoli

Cavese-Picerno

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia