Crotone, così è durissima: anche il Casarano sbanca lo “Scida”, finisce 0-1. E’ sempre più ultimo posto

Dopo il pareggio importante a Bari, il Crotone cade nuovamente in casa. Allo "Scida" passa il Casarano per 0-1 con una rete di Grandolfo nel finale, al 79'

crotone squadra
Foto FC Crotone

Sempre più ultimo, sempre più sfiduciato. Un piccolo passettino in avanti, un altro indietro molto grande. Dopo il pareggio importante a Bari, il Crotone cade nuovamente in casa. Allo “Scida” passa il Casarano per 0-1 con una rete di Grandolfo nel finale, al 79′. E’ il secondo stop interno di fila per i pitagorici, che nelle ultime tre partite hanno conquistato solo un punto, perdendo tre delle ultime quattro gare. L’ultima vittoria risale esattamente a un mese fa, al successo contro la Salernitana. Grande con le grandi, piccolo con le dirette concorrenti.

La gara di oggi, considerando la classifica, per i calabresi era alla portata, ma la squadra rossoblu si è buttata via. E’ sempre più ultimo posto, con il solo punticino in classifica che non fa ben sperare: sono i cinque i punti dalla zona playout e ben dieci dalla salvezza diretta. C’è il fardello della penalizzazione, ma senza di essa il Crotone sarebbe comunque penultimo, a 7 punti.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Altamura-Potenza 2-2
Casertana-Bari 1-1

Sabato 24 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Sorrento 1-1
Scafatese-Barletta 1-0

Ore 17.30

Savoia-Cosenza 1-1

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

Ore 14.30

Foggia-Cavese 1-0

Ore 15.00

Catania-Giugliano 6-0

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30

Crotone-Casarano 0-1
Picerno-Salernitana 3-0

Classifica Girone C Serie C

  1. Potenza 26
  2. Bari 21
  3. Sorrento 20
  4. Catania 19
  5. Monopoli 18
  6. Audace Cerignola 17
  7. Scafatese 17*
  8. Casertana 17
  9. Cavese 15
  10. Picerno 15
  11. Salernitana 14
  12. Inter U23 14*
  13. Foggia 14
  14. Casarano 14
  15. Altamura 12
  16. Barletta 11
  17. Savoia 11
  18. Giugliano 10
  19. Cosenza 6
  20. Crotone 1 (-6)

*Una gara in meno

Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania
Bari-Scafatese
Giugliano-Casertana
Sorrento-Altamura

Ore 17:30

Barletta-Monopoli
Cavese-Picerno

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia

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