Crotone, controlli Focus ‘Ndrangheta: parrucchiere abusivo e pesce sequestrato in un ristorante, multe per 2.500 euro

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Crotone, dr.ssa Ester LIBERTINI, ha interessato le città di Casabona e Rocca di Neto. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’ASP, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un’attività di acconciatore per uomo, risultata priva di denominazione e di partita IVA. All’esito degli accertamenti, è stato constatato l’esercizio abusivo dell’attività, con conseguente contestazione al titolare della relativa violazione amministrativa (p.m.r. € 500,00). Si procederà, inoltre, a trasmettere apposita segnalazione al Sindaco, per gli adempimenti di competenza, in ordine all’adozione dei provvedimenti finalizzati all’immediata cessazione dell’attività.

Successivamente, su richiesta della Capitaneria di Porto di Crotone, il personale della Polizia Amministrativa è intervenuto presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante), nel quale è intervenuto anche personale dell’ASP di Crotone. Al termine delle verifiche di specifica competenza, personale della Capitaneria di Porto di Crotone ha contestato una violazione amministrativa per la mancata tracciabilità di circa 6 kg di prodotti ittici destinati al consumatore finale (p.m.r. € 2.000,00). La merce è stata successivamente sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della successiva distruzione.

Contestualmente personale dell’ASP, al termine delle verifiche di specifica competenza, si è riservato di effettuare ulteriori accertamenti, invitando il titolare a produrre la documentazione non in grado di presentare all’atto del controllo. Sono state, altresì, impartite specifiche prescrizioni a seguito del riscontro di alcune carenze sotto il profilo igienico-sanitario e strutturale. La Polizia Amministrativa, infine, si è riservata di procedere a ulteriori approfondimenti in merito alla regolarità della SCIA amministrativa relativa all’attività.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali, elevando nr. 11 sanzioni.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato impiegati nel controllo del territorio hanno identificato nr. 315 persone, di cui nr. 44 con precedenti, e hanno controllato nr. 167 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

481 persone controllate, di cui 90 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 266 veicoli controlli

veicoli controlli 3 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 2 sanzioni amministrative per un valore di circa 2.500,00 euro

sanzioni amministrative per un valore di circa 2.500,00 euro 11 sanzioni al Codice della Strada

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.