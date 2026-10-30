Crotone, condannato per violenza sessuale a 4 anni e 10 mesi: eseguito il provvedimento della Polizia

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto un uomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro. L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale. Il soggetto era già sottoposto, a partire dal 2023, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il medesimo reato. A seguito della condanna divenuta definitiva, è stato disposto il provvedimento esecutivo che ha comportato la conversione della misura degli arresti domiciliari con quella della detenzione domiciliare, con termine previsto nel 2028.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo e presidio del territorio disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, volto a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, assicurare una presenza costante delle forze dell’ordine e rafforzare le condizioni di sicurezza sul territorio. L’azione della Polizia di Stato prosegue con l’obiettivo di tutelare la collettività, consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e contribuire a garantire una maggiore sicurezza, sia reale sia percepita, attraverso un’attività continua di vigilanza, prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 3 persone per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 0,5 grammi di hashish e 2,34 grammi di cocaina. Altresì, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno identificato nr. 441 persone, di cui nr. 75 con precedenti, hanno controllato nr. 236 veicoli, oltre ad aver effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.