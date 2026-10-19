Crotone, blitz antimafia all’alba: 6 misure cautelari per tentata estorsione, in campo oltre 80 poliziotti

Vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla DDA di Catanzaro. Nel mirino sei indagati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un commerciante. Alcuni sarebbero vicini al gruppo Vrenna-Corigliano-Bonaventura

Operazione polizia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

E’ in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che vede impiegati oltre 80 agenti della Polizia di Stato e Unità cinofile Antidroga, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 6 soggetti gravemente indiziati del reato tentata estorsione in concorso aggravato dalla metodologia mafiosa in danno di un esercente del centro cittadino. Alcuni dei soggetti colpiti dal provvedimento restrittivo risultano essere vicini al gruppo mafioso Vrenna – Corigliano – Bonaventura operante sul territorio di Crotone. Nel corso della mattina verranno forniti maggiori dettagli sull’operazione.

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