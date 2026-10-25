Crotone, blatte e cibo scaduto in un locale: scatta la chiusura, sequestrati 60 kg di pesce

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Crotone, dr.ssa Ester LIBERTINI, ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, dell’Asp e della Polizia Locale che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa, unitamente alla Capitaneria di Porto, ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita a Crotone. Nel corso del controllo è stato identificato il titolare e altri 8 dipendenti i quali, da accertamenti esperiti sul posto, sono risultati essere tutti regolarmente assunti.

Attesa la presenza di animali infestanti (blatte) e rintracciato un deposito alimentare di pertinenza della medesima attività, risultato essere non in regola e ubicato sulla stessa via cittadina, si è reso necessario richiedere l’intervento di personale dell’ASP di Crotone il quale, al termine delle verifiche di specifica competenza, si riservava di effettuare altri accertamenti provvedendo quindi ad invitare il rappresentante d’impresa ad esibire la documentazione non in grado di esibire all’atto del controllo riservandosi di elevare ulteriori sanzioni amministrative.

Tuttavia, all’esito degli accertamenti, personale dell’ASP ha emesso le prescrizioni ed ha ordinato la chiusura dell’attività e del deposito fino al ripristino dei minimi requisiti di tipo igienico-sanitari-strutturali; ha elevato la sanzione amministrativa relativa al mancato aggiornamento/modifica della SCIA sanitaria relativamente al deposito abusivo (p.m.r. € 1.000,00); ed ha elevato la sanzione relativa alla riscontrata scarsa pulizia dei locali (p.m.r. € 1.000,00).

Presso la medesima attività commerciale, il personale della Capitaneria di Porto di Crotone ha provveduto ad elevare la sanzione amministrativa relativamente alla mancata tracciabilità di circa 60 kg di prodotti ittici (p.m.r. € 2.000,00) oltre a disporre il contestuale sequestro amministrativo della merce ai fini della successiva distruzione; altresì, ha elevato la sanzione amministrativa poiché è stata accertata la presenza di prodotti alimentari scaduti (p.m.r. € 3.333,00);

Il personale della Squadra Amministrativa ha, inoltre, accertato l’occupazione abusiva del suolo pubblico di circa 20 mq elevando la relativa sanzione amministrativa (p.m.r. € 173,00). Seguirà segnalazione al Sindaco per gli aspetti di specifica competenza.

Nel corso del servizio interforze, la Polizia Stradale ha effettuato tre controlli amministrativi presso altrettante attività commerciali. Nel corso del primo controllo, presso un’azienda di noleggio veicoli, il titolare è stato sanzionato per la SCIA irregolare sia relativamente alla sede principale che per l’unità locale (p.m.r. 13.000,00 euro). È stata intimata la chiusura degli esercizi. Un secondo controllo ha riguardato un’autorimessa, il cui titolare è stato sanzionato per mancata esibizione del registro di carico e scarico veicoli (p.m.r. 616,00 euro). Infine, un terzo controllo ha interessato un’attività di commercio di veicoli on- line. Il trasgressore è stato sanzionato per violazione poiché esercitava attività di commercio on- line di autovetture con SCIA irregolare, omettendo di comunicare l’ubicazione del deposito dei veicoli usati (p.m.r. 5.164,00 euro). È stato altresì sanzionato per errata compilazione del registro veicoli (p.m.r. 308,00 euro).

Nel corso del servizio, personale della Polizia Locale di Crotone ha effettuato un ulteriore controllo amministrativo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove è stata accertata l’occupazione del suolo pubblico, in particolare è stata occupata parte del marciapiede mediante la posa di tavoli, sedie e fioriere. Tale occupazione, risultata difforme rispetto a quanto stabilito dalla Determinazione con la quale è stata rilasciata concessione per l’occupazione di una superficie inferiore, ha portato alla contestazione della relativa sanzione amministrativa.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali, elevando nr. 2 sanzioni e ritirando una patente di guida e una carta di circolazione. In tale contesto, personale della Guardia di Finanza ha segnalato al Sig. Prefetto un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1 grammo di hashish.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato impiegati nel controllo del territorio hanno identificato nr. 289 persone, di cui nr. 61 con precedenti, e hanno controllato nr. 152 veicoli, hanno elevato nr. 2 sanzioni al Codice della Strada, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale. Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

407 persone controllate, di cui 105 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 211 veicoli controlli

veicoli controlli 5 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 4 sanzioni al Codice della Strada con contestuale ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione

sanzioni al Codice della Strada con contestuale ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione 1 persona segnalata al Sig. Prefetto un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale

persona segnalata al Sig. Prefetto un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale 16 sanzioni amministrative per un valore di circa 27.000,00 euro

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.