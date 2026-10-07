Crotone, alcol e droga alla guida: tre denunciati. Scoperte anche 5 carte d’identità false

La Polizia di Stato di Crotone ha intensificato, nell’ultima settimana, i servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. Nel corso dei mirati servizi effettuati dagli Agenti delle Volanti, sono stati sottoposti a controllo numerosi conducenti. Al termine degli accertamenti, tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, sono stati adottati i conseguenti provvedimenti, tra cui la revoca della patente di guida e il sequestro dei veicoli finalizzato alla successiva confisca. L’attività di controllo ha riguardato anche la regolarità e l’autenticità della documentazione esibita dai cittadini. In tale ambito, gli Agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria cinque persone, trovate in possesso di carte d’identità risultate alterate e/o contraffatte.

Gli accertamenti tecnici effettuati sui documenti hanno permesso, in particolare, di rilevare diverse anomalie, tra cui l’assenza del microchip previsto nelle carte d’identità elettroniche, elemento indispensabile per verificarne la validità e l’autenticità. L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati al rafforzamento del controllo del territorio, con particolare attenzione alla circolazione stradale e alle condotte che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada, nonché alla verifica della regolarità dei documenti e di quelle situazioni di illegalità che possono favorire ulteriori fenomeni criminosi.

Nella giornata di ieri, inoltre, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto una persona per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale sequestrando 0,8 grammi di cocaina, hanno identificato nr. 278 persone, di cui nr. 54 con precedenti, e hanno controllato nr. 177 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.