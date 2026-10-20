Crotone, 20enne ai domiciliari per violenza sessuale su minore si strappa il braccialetto e fugge: arrestato dopo 5 giorni

Un 20enne di Isola Capo Rizzuto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di violenza sessuale e atti sessuali con minore compiuti nel dicembre 2024, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di evasione. All’arresto si è giunti dopo ininterrotte e pressanti ricerche, iniziate lo scorso 15 ottobre, quando il giovane, dopo aver messo a soqquadro la propria abitazione e staccato il braccialetto elettronico, aveva fatto perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma hanno tempestivamente diramato le ricerche su tutto il territorio provinciale e, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, grazie alla stringente pressione info-investigativa e al continuo pattugliamento del territorio, lo hanno rintracciato nella frazione Farina di Crotone proprio mentre scendeva da un autobus di linea. L’arrestato, dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.