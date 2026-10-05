Cropani, cinque giorni tra arte e realtà aumentata con “ARTratti – tele in movimento”

Si prepara ad aprire i battenti a Cropani “ARTratti – tele in movimento, realtà aumentata”, evento culturale promosso dalla Proloco e in programma da martedì 6 a sabato 10 ottobre 2026. I visitatori saranno chiamati a diventare protagonisti di un percorso che unisce pittura, tecnologia, laboratori, degustazioni e momenti di approfondimento, con la presenza annunciata di numerose personalità del mondo istituzionale, culturale e accademico. Hanno aderito all’iniziativa il Principe Fulco Ruffo di Calabria, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Claudio Maniago, il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda, il presidente della Banca Centro Calabria Credito Cooperativo Italiano Giuseppe Spagnuolo, il direttore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro Vittorio Politano e altre autorità. La manifestazione proporrà capolavori firmati da alcuni dei più importanti artisti del Novecento e contemporanei, tra cui Mimmo Rotella, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso e Giuliano Ottaviani.

Fulco Ruffo di Calabria e l’incontro con Luigi Verrino

Alla vigilia dell’evento, il Principe Fulco Ruffo di Calabria, nipote della regina madre del Belgio Paola Ruffo di Calabria, si è recato in visita privata alla Galleria ArteSpazio di Catanzaro, dove ha incontrato l’artista Luigi Verrino su invito del responsabile della Comunicazione e mediatore interculturale, il giornalista Francesco Stanizzi. La visita a Verrino, fondatore della stessa Galleria, ha coinciso con l’inaugurazione di una mostra collettiva. Ruffo di Calabria, che aveva già contribuito a portare all’attenzione internazionale la scultura “Il potere fragile” di Luigi Verrino, successivamente collocata al Musaba di Mammola, ha annunciato una importante iniziativa artistica in Calabria. Ha inoltre accettato l’invito del presidente della Proloco di Cropani Angelino Grano a partecipare alla rassegna insieme al conduttore radiofonico Max Brescia.

L’apertura a Villa San Fili

La manifestazione prenderà ufficialmente il via alle ore 16 di martedì 6 ottobre 2026 a Villa San Fili, con l’apertura della mostra pittorica interattiva curata dal direttore artistico Luigi Verrino. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Cropani Raffaele Mercurio, seguiti da quelli dell’avvocato Fabrizia Castagna in rappresentanza degli eredi Albani/Bisogni e dal benvenuto del presidente della Proloco Angelo Grano. Il programma entrerà quindi nel vivo con la lettura critica di Vittorio Politano, direttore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e con l’intervento di Giuseppe Spagnuolo, presidente della Banca Centro Calabria Credito Cooperativo Italiano. Alle 18.30 è prevista una degustazione enogastronomica gratuita dedicata ai prodotti del territorio, mentre la chiusura al pubblico è fissata alle ore 21.

Laboratori per giovani e scuole

Mercoledì 7 ottobre, sempre a Villa San Fili, la mostra pittorica interattiva aprirà al pubblico alle ore 10. Dalle 11.30 alle 17 saranno invece organizzati laboratori artistici dedicati ai giovani e alle scuole, con chiusura della giornata alle ore 19. Giovedì 8 ottobre la manifestazione si sposterà al Convento dei Cappuccini, dove la mostra aprirà nuovamente alle ore 10 e i laboratori artistici si svolgeranno dalle 11.30 alle 17. Alle ore 18 è prevista la cerimonia di apposizione di una targa in onore di Concetta Basile, prima donna laureata di Cropani, in via Duomo n. 42. Interverranno Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e Giuseppe Spagnuolo, presidente della BCC Centro Calabria.

Per l’occasione hanno annunciato la propria presenza la figlia di Concetta Basile, Elettra Delle Piane, con il marito Maurizio Pugliese, e il figlio Alessandro Pugliese con la moglie Erika. Il pannello sarà collocato sulla facciata della casa in cui nacque Concetta Basile, oggi di proprietà di Francesca Stanizzi, nipote della prima laureata di Cropani. Venerdì 9 ottobre, sempre al Convento, la mostra pittorica interattiva aprirà alle ore 10, mentre dalle 11.30 alle 17 proseguiranno i laboratori artistici per giovani e scuole. La chiusura al pubblico è prevista alle ore 19.

Il gran finale a Cuturella

L’ultima giornata, sabato 10 ottobre, comincerà alle ore 10 al Convento con l’apertura al pubblico della mostra interattiva. Alle ore 18 l’attenzione si sposterà a Cuturella, frazione di Cropani, nella chiesa di San Michele Arcangelo, per la presentazione del libro “Il Prete di Cuturella”. Interverranno S.E. Salvino Cognetti, vicario dell’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Claudio Maniago, Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giuseppe Spagnuolo, presidente della BCC Centro Calabria, e l’autore Angelino Grano. Alle ore 19.30 è prevista una degustazione enogastronomica gratuita conclusiva, mentre alle ore 21 si chiuderanno ufficialmente la manifestazione e la mostra.

Il progetto è finanziato con risorse POC 2014/2020 – Az. 6.8.3. L’ingresso alle mostre sarà gratuito e nel corso delle giornate saranno proposte anche proiezioni multimediali dedicate a Mimmo Rotella, completando un programma che punta a coniugare arte, tecnologia, memoria e valorizzazione del territorio.