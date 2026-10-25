Crociere, Messina e Reggio Calabria protagoniste: le prospettive per il 2027

Il porto di Messina si conferma tra i principali scali crocieristici italiani e del Mediterraneo, con prospettive positive anche per il 2027. Secondo le previsioni contenute nello studio Italian Cruise Watch di Risposte Turismo, la città dello Stretto si colloca tra i primi otto porti italiani e al sedicesimo posto nel Mediterraneo per traffico crocieristico. Un risultato significativo, evidenziato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che partecipa all’Italian Cruise Day 2026, in corso oggi a Livorno, insieme ai principali operatori e rappresentanti del settore. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali social, l’Autorità sottolinea l’importanza di rafforzare la collaborazione tra gli scali e valorizzare le destinazioni, puntando su un’offerta crocieristica capace di coinvolgere Messina, Milazzo e Reggio Calabria.

Messina tra i principali porti crocieristici del Mediterraneo anche nel 2027

Il dato più rilevante riguarda le prospettive del traffico crocieristico nel porto di Messina, che mantiene una posizione di rilievo nel panorama nazionale e mediterraneo. Come evidenzia l’Autorità portuale, “a confermare il ruolo strategico del sistema portuale arriva anche un dato significativo: Messina si colloca, anche nelle previsioni per il 2027, tra i primi 8 porti italiani e al 16° posto nel Mediterraneo per traffico crocieristico, secondo il consueto studio Italian Cruise Watch di Risposte Turismo”. La posizione di Messina nelle classifiche previsionali conferma l’importanza dello scalo nell’ambito delle rotte crocieristiche e rappresenta un elemento centrale nelle strategie di valorizzazione dell’intero sistema portuale dello Stretto.

Messina, Milazzo e Reggio Calabria: tre porti per un’offerta crocieristica integrata

La partecipazione all’Italian Cruise Day 2026 offre all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto l’occasione per promuovere le peculiarità dei tre scali e le opportunità che ciascuno può offrire al settore. “Il futuro del crocierismo passa anche dalla capacità dei porti di fare rete e valorizzare le proprie destinazioni”, si legge nella nota pubblicata sui social. L’Autorità evidenzia come questo principio rappresenti una delle prospettive al centro dell’appuntamento di Livorno, al quale partecipa insieme agli operatori e ai rappresentanti del comparto crocieristico. Per il sistema portuale dello Stretto, l’evento costituisce un’opportunità per mettere in risalto le caratteristiche di Messina, Milazzo e Reggio Calabria, tre destinazioni differenti che possono contribuire alla costruzione di un’offerta turistica diversificata. L’obiettivo è valorizzare le specificità di ogni porto all’interno di una visione comune, rafforzando il ruolo dell’area dello Stretto nel mercato crocieristico.

Dall’accoglienza delle navi ai servizi turistici: la sfida per il territorio

La strategia illustrata dall’Autorità non riguarda soltanto il traffico delle navi da crociera, ma anche la qualità dell’accoglienza e le opportunità che possono derivare dall’arrivo dei visitatori. L’attenzione è rivolta ai servizi portuali, alla valorizzazione delle destinazioni e alle esperienze che i territori possono offrire ai crocieristi durante le soste. “Dall’accoglienza delle navi alla qualità dei servizi, fino alla valorizzazione delle esperienze offerte ai visitatori, la sfida è trasformare ogni approdo in un’opportunità di crescita per il territorio”, sottolinea l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Un’impostazione che punta a collegare lo sviluppo del crocierismo alle opportunità di crescita delle comunità e delle destinazioni interessate dagli approdi.