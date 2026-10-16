Croce Rossa Barcellona P.G., Giuseppe Puliafito nominato Membro d’Onore del Consolato del Gambia

Importante riconoscimento per Giuseppe Puliafito, presidente del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana, insignito della Benemerenza del Consolato Generale e dell’Ambasciata del Gambia presso San Marino e nominato Membro d’Onore. A conferire l’onorificenza è stato il Console Generale del Gambia in Italia e Ministro Consigliere della Repubblica del Gambia presso San Marino, prof. avv. Francesco Cristina.

Il riconoscimento è stato attribuito a Puliafito per le sue spiccate capacità organizzative, le qualità umane e l’impegno profuso in ambito umanitario, testimoniando il valore del lavoro svolto al servizio della comunità e delle persone più vulnerabili. Un attestato di stima che valorizza il percorso personale e l’attività solidale del presidente della Croce Rossa di Barcellona Pozzo di Gotto, nel segno dei principi di umanità e solidarietà che ispirano l’azione dell’organizzazione.