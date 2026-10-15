Cristi migranti in Spagna, Feijoo critica Sanchez e cita Meloni: “parlerei con lei e con l’Italia non ci sarebbero problemi”

Scontro sulla gestione dell’immigrazione in Spagna. Il leader del Partito Popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha criticato il primo ministro socialista Pedro Sanchez, tirando in ballo nel contesto anche Giorgia Meloni. A Bruxelles, a margine della riunione del Ppe, Feijoo ha sostenuto che, se fosse lui il premier spagnolo, parlerebbe con l’omologo italiano per evitare il reciproco ripristino dei controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria a Ceuta.

“Se una cosa del genere capitasse a me, sono certo che parlerei con Meloni e una situazione del genere non si verificherebbe“, ha dichiarato il leader del Pp, secondo quanto riferito da El Mundo. “Non accadrebbe perché sono una persona affidabile. Quello che viene richiesto è affidabilità e credibilità, qualità che noi siamo in grado di offrire“, ha aggiunto, accusando il governo di aver perso la fiducia dei partner europei. “Attualmente la Spagna è un Paese che non viene considerato affidabile, né in termini di politica di sicurezza, né per quanto riguarda la difesa dei confini o la politica sull’immigrazione“, ha rimarcato.