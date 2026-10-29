Covid, Zedda: “Bassetti chiarisca su finanziamenti percepiti e conflitto d’interessi, attendiamo da 11 mesi”

”Il prof. Matteo Bassetti è tornato oggi ad attaccare la politica, con le solite accuse di fake news sulla scienza. A parte il fatto che le evidenze hanno ormai appurato che troppo spesso le scelte attuate durante la pandemia non avessero alcun fondamento scientifico, inviterei il prof. Bassetti a dare seguito agli impegni presi in commissione COVID ormai 349 giorni fa, ossia che avrebbe inviato l’aggiornamento sui finanziamenti da lui percepiti da Big Pharma, dunque sul suo conflitto d’interessi”. È quanto dichiarato in una nota da Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia e componente della commissione Covid.

“Ebbene, sono passati più di undici mesi da quella audizione, eppure non ha ancora inviato nulla riguardo ai documenti in riferimento al periodo 2022-2025, che per legge dovrebbero essere pubblici. Attendiamo fiduciosi, ormai anche i dati del 2026, convinti che il prof. Bassetti non abbia proprio niente da nascondere”, conclude.