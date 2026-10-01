Cottanova, a Francesco Avenoso il Premio San Girolamo 2026

Un momento solenne, davvero emozionante e partecipato, già diventato pagina di storia condivisa del paese. Questo il ritratto del Premio San Girolamo 2026 che, lo scorso 30 settembre, ha visto protagonista una personalità distintasi per impegno sociale e culturale, spirito di servizio e per azioni significative capaci di contribuire alla crescita complessiva della comunità di Cittanova e del suo territorio. Il Premio è stato conferito all’imprenditore Francesco Avenoso, storico imprenditore che, nel corso dei decenni, ha contribuito ad iniziative ed esperienze sociali, culturali e sportive di assoluto spessore.

La scelta di conferire il Premio ad Avenoso è arrivata al termine di una proficua interlocuzione tra l’Amministrazione Comunale di Cittanova, la Parrocchia di San Girolamo e la Società Artistica Operaia di Mutuo Soccorso, che hanno condiviso la volontà di proseguire il percorso culturale legato al “Premio San Girolamo”, consolidandone nel tempo il valore e la funzione quale momento di riconoscimento delle personalità che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono alla crescita della comunità.

A Francesco Avenoso è stato unanimemente riconosciuto il costante contributo alla crescita sociale, economica e culturale della Comunità cittanovese, maturato attraverso molteplici attività e iniziative che lo hanno visto protagonista e riferimento anche in importanti esperienze dedicate alla valorizzazione dell’identità e delle tradizioni locali, dello sport, della storia cittadina e del sentimento religioso.

Nel corso degli anni, Avenoso ha saputo costruire, con professionalità, dedizione e caparbietà, insieme ai propri familiari e collaboratori, un’esperienza imprenditoriale divenuta un modello virtuoso e, al contempo, un significativo punto di riferimento per i valori della responsabilità sociale d’impresa e della collaborazione attiva con il territorio.

Il riconoscimento ha inteso, dunque, valorizzare non soltanto il percorso professionale di un imprenditore cittanovese, ma anche la sua capacità di tradurre l’esperienza maturata nel mondo del lavoro in un impegno concreto a favore della comunità, sostenendo iniziative e percorsi mirati al rafforzamento del senso di appartenenza e della partecipazione alla vita cittadina.

Il Premio San Girolamo 2026 è stato consegnato mercoledì 30 settembre, nella Chiesa Matrice di Cittanova, al termine della processione e della Santa Messa celebrata in onore di San Girolamo, Santo Patrono della città. Presenti alla cerimonia anche l’Arciprete della Parrocchia di San Girolamo don Letterio Festa, il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico e il Presidente della SAOMS dott. Anselmo Ladelfa.

La cerimonia ha rappresentato un ulteriore momento del percorso culturale promosso attraverso il Premio, nel segno della valorizzazione delle persone e delle esperienze che, con il proprio operato, contribuiscono alla crescita e alla costruzione del futuro di Cittanova.