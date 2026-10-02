Cosenza, una caccia al tesoro immersiva per riscoprire San Francesco tra enigmi e mistero

Una caccia al tesoro immersiva tra escape room, enigmi e mistero per riscoprire la figura di San Francesco d’Assisi attraverso un’esperienza partecipativa e coinvolgente. È l’iniziativa promossa da Scialati, con il supporto di Social Builders, in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo e ospitata da Casa San Francesco, a Cosenza, nell’ambito delle attività dedicate alla ricorrenza. L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre 2026 alle ore 16:30 e la partecipazione sarà gratuita. Il percorso accompagnerà i partecipanti lungo alcuni dei passaggi più significativi della vita di Francesco, dalla guerra e dalla prigionia fino al celebre incontro del 1219 con il sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil, mettendo al centro il valore del dialogo e il superamento delle contrapposizioni.

Enigmi e prove per ricostruire la storia del Santo

La giornata sarà articolata in diverse fasi e avrà una durata complessiva di circa due ore. Dopo un briefing iniziale e la divisione dei partecipanti in fazioni, il gioco entrerà nel vivo con una serie di enigmi e prove ambientati nel chiostro di Casa San Francesco. Successivamente il percorso proseguirà nelle diverse sale della struttura, dove i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con attività di decodifica, ricostruzione degli indizi e collegamento delle informazioni raccolte. Il meccanismo del gioco è pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta progressiva della vicenda francescana, trasformando la conoscenza storica in un’esperienza attiva e condivisa.

La fase conclusiva richiederà invece la collaborazione tra i diversi gruppi. Le informazioni raccolte nel corso delle prove dovranno essere riunite per affrontare una prova collettiva finale e arrivare così alla soluzione del mistero. È proprio questo l’elemento centrale dell’iniziativa: nessuna squadra avrà a disposizione da sola tutti gli elementi necessari per completare il percorso. Soltanto attraverso l’ascolto, il confronto e la cooperazione sarà possibile ricostruire l’intera storia e portare a termine il gioco.

Il dialogo al centro dell’esperienza

L’iniziativa propone così un modo originale per avvicinarsi al messaggio francescano, utilizzando gli strumenti del gioco e dell’esperienza immersiva per affrontare temi come il dialogo, la collaborazione e il superamento delle divisioni. Il riferimento all’incontro del 1219 tra San Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil assume in questo senso un significato particolare, diventando uno dei passaggi attraverso cui raccontare la capacità di costruire relazioni anche oltre le contrapposizioni e i conflitti.

L’appuntamento di Casa San Francesco vuole quindi unire memoria, storia e partecipazione, offrendo ai partecipanti una modalità diversa di conoscere il Santo di Assisi. Il gioco non si limita infatti alla soluzione degli enigmi, ma utilizza la dinamica della collaborazione tra le squadre come parte integrante del messaggio finale, facendo dell’ascolto reciproco lo strumento necessario per arrivare alla soluzione.

La caccia al tesoro si svolgerà sabato 3 ottobre 2026 alle ore 16:30 a Casa San Francesco, a Cosenza. La partecipazione è gratuita e l’esperienza avrà una durata di circa due ore. L’iniziativa rientra nel programma di attività dedicate all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e punta a coinvolgere i partecipanti in una riscoperta del suo messaggio attraverso un linguaggio contemporaneo, capace di unire gioco, mistero e contenuti culturali.