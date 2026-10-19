Cosenza, tragedia a Roggiano Gravina: ragazzina di 13 anni muore travolta dal trattore del padre

Tragedia nel Cosentino. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre, a Roggiano Gravina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la tredicenne avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dalla pedana del mezzo agricolo, che l’avrebbe poi travolta. Il dramma si è consumato in serata. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto. Per la piccola non c’è stato nulla da fare a causa delle profonde lesioni riportate. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente.