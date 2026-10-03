Cosenza, Roberto Occhiuto presenta “Il coraggio di governare” al Teatro Rendano

Roberto Occhiuto presenta a Cosenza il suo libro “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzarle”, edito da Piemme. L’appuntamento è fissato per martedì 6 ottobre alle ore 18 al Teatro Alfonso Rendano, in piazza XV Marzo. L’iniziativa, promossa nell’ambito di un appuntamento organizzato con Mondadori Bookstore, vedrà il presidente della Regione Calabria confrontarsi con Marco Assab, giornalista dell’ANSA, sui temi affrontati nel volume e, più in generale, sulle idee che hanno accompagnato la sua esperienza politica e amministrativa.

Roberto Occhiuto presenta il suo libro a Cosenza

Il titolo scelto da Occhiuto per il volume, “Il coraggio di governare”, racchiude già il tema centrale dell’incontro: il rapporto tra idee politiche, responsabilità amministrativa e capacità di tradurre una visione in decisioni concrete. Il sottotitolo del libro, “Idee liberali, la forza di realizzarle”, richiama esplicitamente l’impostazione che l’autore intende dare alla propria riflessione, mettendo al centro il tema del governo e della realizzazione delle scelte politiche. L’appuntamento di Cosenza offrirà dunque l’occasione per approfondire direttamente con Occhiuto contenuti e impostazione del volume, in un contesto pubblico e aperto al confronto.