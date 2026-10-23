Cosenza, rinviata a data da destinarsi la festa del primo anno di Social Builders

“Social Builders comunica che l’evento in programma sabato 24 ottobre al Parco Emilio Morrone, dedicato alla festa per il primo anno di attività dell’associazione, è rinviato a data da destinarsi. Non si tratta di un annullamento: la festa si farà, in una nuova data che sarà comunicata a breve attraverso i canali ufficiali dell’associazione. La decisione è stata presa a seguito delle previsioni meteorologiche per la giornata di sabato, che indicano condizioni avverse sul territorio cosentino. Trattandosi di un evento all’aperto, pensato per accogliere un pubblico numeroso tra panel, musica dal vivo e DJ set, abbiamo ritenuto che non sussistessero le condizioni per svolgerlo in sicurezza e con la qualità che i partecipanti meritano.

Ci scusiamo sinceramente per il disagio che il rinvio può causare a chi aveva già organizzato la propria giornata, a chi ci ha sostenuto e a tutti coloro che avevano scelto di essere con noi“. È quanto si legge in un comunicato stampa di Social Builders.

Gli ospiti della giornata

“Il programma sarà mantenuto, e con esso la presenza degli ospiti che avevano confermato la propria partecipazione. I saluti istituzionali saranno affidati a Franz Caruso, sindaco di Cosenza; Claudio Filice, presidente di Social Builders; Federico Bria, segretario generale della BCC Mediocrati; Rachele Celebre, presidente del CSV Cosenza; e la consigliera Alessandra Bresciani per parlare del patto di collaborazione.

I panel vedranno protagonisti Cristian Urso, founder di Level Up; Gaetano Piro, di Pirossigeno; Giuseppe Guido, Delegato del Rettore per la Socialità nel Campus e per lo Sport e membro della direzione del CUS Unical Sport Hub; Giuseppe Gabriele, di Kasapi Rebeka; Valentina Varchera, assessore all’Ambiente del Comune di Cosenza; Antonio Caruso, noto sui social come “l’avvocato”; Maria Garofalo, Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presso il Centro Residenziale e Referente Pari Opportunità, Benessere e URP di Ateneo; Fuja Run; Mimmo Frammartino, consigliere del Comune di Cosenza; Giovanni Ferraro, responsabile del settore rugby; Gregorio Crudo, vicepresidente del CSV Cosenza; Elvira Brunelli, Prorettrice per il Centro Residenziale, con Delega per le Pari Opportunità e il Benessere.

La parte musicale resta affidata a YNSANYA, Scream DJ, Cosenza Campus Cypher, Melatonina e Kleos“, si legge ancora nella nota.

“Rinnoviamo il nostro ringraziamento a chi ha scelto di sostenere questo evento: Level Up, Pirossigeno, Kasapi Rebeka, Ottica Sempre in Vista, Emiga, Rugby Cosenza, Romina Fitness, L’Ottica di Cosenza, Black Velvet, Cantine Iusi, Pellicceria Prestige, Lo Scrigno Home Restaurant, Profumeria Giordano, Novum Store, Tabaccheria Aeri, Connessioni di Arduino, MRTC LAB, Qbot, SOS Peli, Meridian, Vincantour, Retroscena, Versup, Bar Roma e Scintille.

Un ringraziamento speciale va al CSV Cosenza, al Comune di Cosenza e alla BCC Mediocrati per il patrocinio concesso all’evento. Il loro sostegno, come quello di tutte le realtà coinvolte, accompagna il percorso che Social Builders continua a costruire insieme alla propria comunità. Invitiamo tutti a partecipare alla festa quando sarà riprogrammata: ci saranno tutti gli ospiti, i panel e gli artisti annunciati, e la stessa voglia di celebrare insieme un anno di lavoro per il territorio. Per restare aggiornati sulla nuova data, vi invitiamo a seguire i canali social e il sito di Social Builders“, conclude Social Builders.