Cosenza, ragazza disabile rischia di perdere la casa con il padre malato dopo i debiti per curare la madre morta di tumore: l’appello di Loizzo

Una ragazza disabile e il padre malato in una situazione drammatica. La deputata della Lega pronta a contribuire personalmente per recuperare l'immobile e promuovere una raccolta fondi: "non possiamo lasciare sola questa famiglia"

ragazza disabile
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“Lancio un appello per restituire la casa e la tranquillità familiare a una ragazza disabile nel cosentino ,assistita da un padre malato e che si trova in una drammatica situazione per i debiti contratti per tentare di curare la mamma, malata di tumore e scomparsa da qualche tempo“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega . “Sono pronta a ristorare personalmente dell’acconto chi si è legittimamente aggiudicato all’asta l’immobile e farmi promotrice di una raccolta fondi per saldare i debiti di questa famiglia. È fondamentale attivare una catena di solidarietà ma anche attivare tutte le iniziative di legge previste. Non possiamo lasciare sola questa famiglia perché sarebbe inconcepibile” – aggiunge Loizzo. “Restituiamo la casa a questa famiglia e dimostriamo una sensibilità istituzionale che vada oltre ogni divisione politica o di parte”.

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