Cosenza, ragazza disabile rischia di perdere la casa con il padre malato dopo i debiti per curare la madre morta di tumore: l’appello di Loizzo

“Lancio un appello per restituire la casa e la tranquillità familiare a una ragazza disabile nel cosentino ,assistita da un padre malato e che si trova in una drammatica situazione per i debiti contratti per tentare di curare la mamma, malata di tumore e scomparsa da qualche tempo“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega . “Sono pronta a ristorare personalmente dell’acconto chi si è legittimamente aggiudicato all’asta l’immobile e farmi promotrice di una raccolta fondi per saldare i debiti di questa famiglia. È fondamentale attivare una catena di solidarietà ma anche attivare tutte le iniziative di legge previste. Non possiamo lasciare sola questa famiglia perché sarebbe inconcepibile” – aggiunge Loizzo. “Restituiamo la casa a questa famiglia e dimostriamo una sensibilità istituzionale che vada oltre ogni divisione politica o di parte”.