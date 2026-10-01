Cosenza, protesta contro il caro carburante: letame davanti alla Prefettura e traffico in tilt

Un cumulo di letame è stato lasciato davanti all’ingresso della Prefettura di Cosenza nel corso della protesta contro il caro carburante organizzata in città, dove oltre cento manifestanti si sono dati appuntamento in piazza 11 Settembre. Dopo il gesto davanti al palazzo di Governo, il presidio si è trasformato in un corteo che si è diretto verso la sede del Comune. Nel corso dell’iniziativa si sono registrati momenti di tensione con le forze dell’ordine ma la situazione è tornata alla calma. I manifestanti stanno proseguendo la marcia intonando cori di protesta e fischi contro il caro benzina.

La circolazione nel centro Bruzio è stato reso difficile dai manifestanti che hanno mandato in tilt il traffico cittadino. Il corteo, costantemente seguito da Polizia e Carabinieri, si sta dirigendo verso il ponte di Calatrava dove c’è un presidio degli agricoltori che da lunedì scorso manifestano in varie zone della Calabria contro il caro carburante.