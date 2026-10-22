Cosenza, mille studenti invadono le strade del centro: traffico paralizzato, città in tilt

Un migliaio di studenti delle scuole superiori e dell’Università stanno manifestando per le vie del centro di Cosenza diretti verso la sede dell’Ufficio scolastico. In testa alla mobilitazione, le rivendicazioni legate all’aumento delle risorse destinate alla scuola pubblica, sostegni concreti contro il caro libri e lo stop ai conflitti internazionali, indicati dai manifestanti come la causa principale dell’attuale crisi economico-sociale. La manifestazione sta creando pesanti disagi alla circolazione con il traffico praticamente paralizzato. I manifestanti espongono striscioni con le scritte “Non risparmiate sugli studenti” a “L’istruzione è un diritto, non un privilegio“. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per presidiare il percorso del corteo e gestire i forti disagi alla viabilità.