Cosenza, Loizzo: “inconcepibile mancanza quartiere fieristico. Cosenza Eventi costretta a spostarsi a Catanzaro”

“È inconcepibile che i comuni di Cosenza e dell’area urbana non abbiano lavorato per realizzare un quartiere fieristico“. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega. “A novembre Cosenza Eventi sarà costretta ad organizzare un’importante manifestazione fieristica sul gusto a Catanzaro perché non esistono strutture adeguate dopo averlo fatto per diversi anni nella città e a Rende. Sul punto in questi anni le amministrazioni comunali dell’area urbana potevano e dovevano realizzare anche attraverso il Pnrr un quartiere fieristico.

Noi lo avevamo previsto nel progetto sulla città unica. È doloroso vedere che una manifestazione come il Salone del gusto interamente realizzata grazie allo sforzo di privati debba svolgersi in un luogo diverso perché a Cosenza non vi sono strutture. Ringrazio l’assessore regionale Gianluca Gallo per avere promosso l’iniziativa che purtroppo non potrà tenersi a Cosenza“.