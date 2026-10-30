Cosenza, lavori sulle strade provinciali: nuovi asfalti e interventi per la sicurezza, i tratti interessati

Proseguono in provincia di Cosenza i lavori di bitumazione e manutenzione delle strade provinciali, con interventi che interessano diversi collegamenti del territorio cosentino. L’obiettivo è migliorare le condizioni del manto stradale, aumentare la sicurezza della circolazione e garantire una maggiore efficienza della rete viaria utilizzata quotidianamente da cittadini, pendolari e attività economiche. I cantieri riguardano in particolare alcune arterie che collegano i Comuni dell’entroterra e le principali direttrici provinciali, con opere di rifacimento della pavimentazione e interventi sulle infrastrutture stradali. Tra i lavori segnalati dall’Amministrazione provinciale figura anche il ripristino della spalla del ponte al confine tra Mendicino e Cerisano, un intervento che affianca le attività di bitumazione e rientra nel programma di manutenzione della viabilità promosso dalla Provincia guidata dal presidente Biagio Faragalli.

Le strade interessate dai lavori in provincia di Cosenza

Gli interventi sono attualmente concentrati su quattro strade provinciali, distribuite in diverse aree del Cosentino. Sulla SP 108 i lavori riguardano un tratto di circa 1,2 chilometri compreso tra i Comuni di Cervicati e Mongrassano, in prossimità della Gias. Un altro cantiere interessa la SP 81 nel territorio di Mendicino, dove, oltre agli interventi sulla sede stradale, è stata ripristinata la spalla del ponte situato al confine con Cerisano. Le attività di manutenzione coinvolgono inoltre la SP 184, lungo la direttrice Acri-Corigliano, e la SP 177, nel tratto San Demetrio-Acri. Si tratta di collegamenti importanti per la mobilità dei territori interessati, sui quali l’Amministrazione provinciale sta intervenendo per affrontare le criticità della pavimentazione e migliorare le condizioni di percorribilità. Le opere rientrano in un programma di manutenzione che punta a interessare progressivamente le diverse aree della provincia, con attenzione sia alla qualità del manto stradale sia alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture.

Faragalli: “La manutenzione della rete viaria provinciale rappresenta una priorità”

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sottolinea l’importanza degli interventi in corso e ribadisce l’impegno dell’Amministrazione nel miglioramento delle condizioni della rete stradale. “La manutenzione della rete viaria provinciale rappresenta una priorità della nostra azione amministrativa”, dichiara Faragalli. “Stiamo lavorando per assicurare interventi concreti, capaci di rispondere alle esigenze dei territori e di migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada”. Il presidente evidenzia inoltre come le attività non siano limitate al rifacimento dell’asfalto, ma comprendano anche opere necessarie a garantire la funzionalità delle infrastrutture, come dimostra l’intervento effettuato sul ponte tra Mendicino e Cerisano. L’obiettivo dichiarato è assicurare una manutenzione diffusa, capace di rispondere alle necessità dei diversi Comuni e di migliorare i collegamenti sul territorio provinciale.

“Gli interventi in corso”, prosegue Faragalli, “testimoniano la volontà di proseguire con un’attività di manutenzione attenta e capillare, che interessi le diverse aree della provincia. Accanto alla bitumazione, è importante intervenire anche sulle opere connesse alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture, come dimostra il ripristino della spalla del ponte tra Mendicino e Cerisano. Il nostro obiettivo è continuare a programmare e realizzare lavori che migliorino concretamente la qualità della rete stradale provinciale”. Le parole del presidente confermano l’attenzione dell’Ente verso una programmazione che tenga conto non soltanto delle condizioni della pavimentazione, ma anche degli elementi strutturali necessari alla sicurezza della circolazione. La manutenzione delle strade provinciali rappresenta infatti un’attività rilevante per garantire collegamenti efficienti tra i centri abitati e sostenere gli spostamenti quotidiani di residenti e lavoratori.

Il ringraziamento ai tecnici e l’impegno per la viabilità provinciale

Nel suo intervento, il presidente Faragalli ha rivolto un ringraziamento anche a quanti stanno contribuendo alla realizzazione delle opere, richiamando il lavoro svolto dagli amministratori e dal personale tecnico della Provincia. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, per l’impegno e l’attenzione costante verso le esigenze del territorio; al Dirigente del Settore, Ing. Gianluca Morrone, e a tutto lo staff tecnico della Provincia, per il lavoro svolto con professionalità, competenza e dedizione”. Il riferimento è all’attività di coordinamento e gestione degli interventi che stanno interessando le diverse arterie provinciali, nell’ambito di una programmazione finalizzata a intervenire sulle criticità della rete viaria. L’Amministrazione conferma la volontà di proseguire con le opere di manutenzione, mantenendo il confronto con i Comuni e prestando attenzione alle condizioni delle infrastrutture stradali presenti sul territorio.

“Continueremo a lavorare”, conclude il presidente, “affinché la manutenzione stradale resti al centro dell’azione della Provincia di Cosenza, con attenzione alle criticità, ascolto delle amministrazioni locali e interventi mirati a rendere le nostre strade sempre più sicure e funzionali”. I lavori sulle provinciali 108, 81, 184 e 177 rappresentano quindi gli interventi attualmente segnalati dall’Ente nell’ambito delle attività dedicate al miglioramento della viabilità cosentina. Un programma che interessa collegamenti utilizzati quotidianamente dalle comunità locali e che, attraverso il rifacimento dell’asfalto e la manutenzione delle infrastrutture, punta a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade di competenza provinciale.