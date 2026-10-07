Cosenza, la 5ª edizione del WineArt Festival: il 10 ottobre l’eccellenza enologica incontra Arte e Spettacolo

Torna la quinta edizione del WineArt Festival, il vino e l’arte tornano a incontrarsi nell’ambito della manifestazione organizzata dall’Associazione KM0. Una formula itinerante che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, creando un percorso tra eccellenze vitivinicole, arte, cultura e territorio. Degustazioni, abbinamenti gastronomici, musica, performance dal vivo, moda ed esperienze sensoriali accompagnano il pubblico in un percorso pensato per raccontare il vino attraverso linguaggi diversi, con il coinvolgimento di cantine, produttori, consorzi di tutela, artisti ed esperti del settore.

L’evento di punta è fissato per sabato 10 ottobre 2026 a Palazzo Arnone, dove il WineArt Festival si trasformerà in un grande gala dell’arte e del vino. Artisti, musicisti e performer animeranno gli spazi della Galleria con musica dal vivo, performance artistiche, moda, installazioni, degustazioni ed esperienze dedicate al vino, dando vita a un incontro tra gusto, arte e creatività.

L’esperienza enologica si articolerà attraverso 3 Aree Degustazione Vini (Rosso, Rosato, Bianco) e un’area speciale a cura del Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa, pensate per esaltare le migliori produzioni del territorio.

Tra le iniziative della serata anche “Etichette d’Artista”, realizzata in collaborazione con OVO – Officina Visuale Orizzontale: una sfida creativa dal vivo nella quale gli artisti saranno chiamati a interpretare il mondo del vino e l’identità delle cantine partecipanti. Le opere saranno presentate direttamente ai produttori, che potranno selezionarne una da trasformare in etichetta per una futura produzione della propria cantina.

Progetto finanziato a valere su Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” POC 2014/2020 Az.6.8.3 Linea 1 eventi Turistici e culturali nonché il brand Calabria Straordinaria CUP J88J26000110008.

Il programma di sabato 10 ottobre 2026

Start ore 20:00 | Galleria Nazionale di Cosenza (Ingresso con Ticket)

Cortile dell’ora d’aria

Live set – musica, arte e moda

Live performance “Continuity Fluid Performers” (Coreografia di

Angela Tiesi e musiche di Tommaso Muto)

Live show “Tropicana” di Alessandro Ruvio, Marco Valente, Guilherme Lombardo

Live performance “Carillon” di Maria Dolores

Live show “Wine&Strings” a cura del violinista Pasquale Allegretti

DJ set di Fio Marino

Cortile interno principale

Live set – musica, arte e moda

Live performance “Continuity Fluid Performers” (Coreografia di Angela Tiesi e musiche di Tommaso Muto)

“Vinyl Groove” a cura di Kerò & Nandjno

Sala espositiva – Mostre temporanee (Primo piano)

Etichette d’Artista: Performance artistica e inaugurazione della sezione espositiva dedicata alle etichette d’artista, con creazioni originali realizzate da artisti per le cantine del territorio, a cura di OVO – Officina Visuale Orizzontale.

Pennelli e Vinelli: Live performance tra arte, moda e vino, con visual art, live painting e installazioni a cura dello stilista Giuseppe Cupelli.

Vincenzo Nac Listening Session

Info Ticket

I ticket sono disponibili in due tipologie:

Wine & Food Ticket (€ 20,00): comprende ingresso all’evento, ingresso alla Galleria Nazionale, kit degustazione con calice e tasca porta-calice, 4 Wine Token e 1 Food Token.

(€ 20,00): comprende ingresso all’evento, ingresso alla Galleria Nazionale, kit degustazione con calice e tasca porta-calice, 4 Wine Token e 1 Food Token. Wine Ticket (€ 12,00): comprende ingresso all’evento, visita alla Galleria Nazionale, kit degustazione con calice e tasca porta-calice e 3 Wine Token.

Si consiglia l’acquisto anticipato del ticket online su Liveticket, oppure presso il punto vendita InPrimaFila, fino a esaurimento disponibilità.